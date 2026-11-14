Una lite e poi l’aggressione con un coltello. Due uomini nordafricani di 27 e 37 anni sono finiti in ospedale con diverse ferite, mentre un connazionale 31enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate. Tutti ospiti del Cas, il centro di accoglienza straordinaria di Monastir che ospita centinaia di migranti ed è ormai divenuto un braciere. L’ennesimo episodio di violenza è avvenuto alle 3 della notte tra giovedì e ieri: parole che volano tra compagni di disavventura, spintoni, grida, finché uno dei tre ha tirato fuori un coltello ferendo due connazionali, il primo alla testa e a una mano e il secondo al ginocchio destro. Immediato l’intervento degli operatori e di una guardia che hanno allertato le forze dell’ordine. Nella struttura alla periferia di Monastir sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Dolianova e della stazione di Senorbì che hanno rintracciato l’aggressore, nel frattempo fuggito, arrestandolo. Il coltello, invece, è sparito. Sono stati momenti concitati, tra la caccia all’aggressore e il soccorso ai feriti che sanguinavano copiosamente. Dopo pochi minuti è arrivata anche un’ambulanza che ha trasportato i due feriti al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu e del Santissima Trinità di Cagliari. I medici hanno assegnato loro rispettivamente 10 e 15 giorni di cure.

RIPRODUZIONE RISERVATA