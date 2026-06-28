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Carabinieri.
29 giugno 2026 alle 00:33

Lite con un machete, arrestato al Poetto 26enne cagliaritano 

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Una lite al Poetto di Quartu, l’arrivo dei carabinieri, con uno dei protagonisti della vicenda trovato in possesso di un machete. Giacomo Cabras, 26 anni, cagliaritano, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di minaccia aggravata nei confronti dell’uomo con cui avrebbe animatamente discusso, e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Oggi l’udienza di convalida davanti al giudice del Tribunale.
L'intervento è scattato all’alba a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale operativa dell’Arma, che denunciava una violenta discussione in corso sul lungomare, nei pressi di un noto locale notturno. Giunti sul posto, i militari hanno individuato e bloccato il giovane mentre stava discutendo animatamente per futili motivi con un uomo.

La successiva e immediata perquisizione personale ha consentito di accertare che il ventiseienne nascondeva, infilato nella cintola dei pantaloncini, un machete della lunghezza complessiva di 46 centimetri. L’arma è stata immediatamente sottoposta a sequestro.

Durante la notte inoltre i carabinieri della Sezione Radiomobile, nel corso di un ordinario controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un giovane automobilista, 19 anni, cagliaritano, sottoposto poi a perquisizione personale col sequestro di un grammo di hashish e 4,2 grammi di marijuana. Il ragazzo è stato segnalato al prefetto.

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