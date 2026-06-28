Lite con un machete, arrestato al Poetto 26enne cagliaritano 

Una lite al Poetto di Quartu, l’arrivo dei carabinieri, con uno dei protagonisti della vicenda trovato in possesso di un machete. Giacomo Cabras, 26 anni, cagliaritano, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di minaccia aggravata nei confronti dell’uomo con cui avrebbe animatamente discusso, e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Oggi l’udienza di convalida davanti al giudice del Tribunale.

L'intervento è scattato all’alba a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale operativa dell’Arma, che denunciava una violenta discussione in corso sul lungomare, nei pressi di un noto locale notturno. Giunti sul posto, i militari hanno individuato e bloccato il giovane mentre stava discutendo animatamente per futili motivi con un uomo.

La successiva e immediata perquisizione personale ha consentito di accertare che il ventiseienne nascondeva, infilato nella cintola dei pantaloncini, un machete della lunghezza complessiva di 46 centimetri. L’arma è stata immediatamente sottoposta a sequestro.

Durante la notte inoltre i carabinieri della Sezione Radiomobile, nel corso di un ordinario controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un giovane automobilista, 19 anni, cagliaritano, sottoposto poi a perquisizione personale col sequestro di un grammo di hashish e 4,2 grammi di marijuana. Il ragazzo è stato segnalato al prefetto.

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