Lite con tre feriti, la verità nei video 

La ricostruzione di quanto accaduto in via Newton, fuori da una discoteca nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, è legata alle immagini dei sistemi di sorveglianza. Saranno dunque i video, acquisiti dagli investigatori della Squadra Mobile, a permettere di chiarire cosa sia successo davanti al locale in quella che è stata una violenta lite finita a coltellate. Tre i giovani feriti: un diciassettenne colpito al petto, ma per fortuna in modo superficiale (i medici gli hanno assegnato una prognosi di dieci giorni), un ventenne portato dal 118 al Santissima Trinità (sette i giorni di cure per una ferita al collo) e un 23enne medicato sul posto per un taglio a un braccio.

La lite sarebbe nata per motivi futili. I tre, anche per l’alcol in corpo, hanno discusso e la situazione è poi degenerata. Da capire se abbiano partecipato anche altre persone. Sul posto per i primi accertamenti, sono arrivati gli agenti delle volanti. (m. v.)

