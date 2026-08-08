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Tortolì.
09 agosto 2026 alle 00:43

Lite con sassaiola tra due giovani 

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Tutto è iniziato, e degenerato, per una discussione sui rapporti interpersonali. La lite tra due giovani di Tortolì è finita con una sassaiola contro la macchina di uno dei due. Il fatto è successo intorno alle 19 di ieri sul viale per il lido di Orrì. Quando si è sentito minacciato, il proprietario dell’auto ha chiamato i carabinieri, arrivati in forze. I militari della compagnia di Lanusei hanno sentito entrambe le versioni e, durante la perquisizione in un casolare, hanno anche rinvenuto sostanze stupefacenti e sequestrato oggetti contundenti, che potrebbero essere stati utilizzati dal proprietario per minacciare l’amico diventato rivale. Escluso l’uso di armi da fuoco, come era stato ipotizzato inizialmente. Le posizioni sono al vaglio dei militari. Il responsabile del lancio di pietre rischia una denuncia: l’autorità giudiziaria potrebbe contestare il reato di minacce. (ro. se.)

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