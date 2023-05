Il profilo di Giulietta, 11 anni, è stato cancellato da Instagram per via dell’età (si può usare dai 13 anni in su, se seguiti dai genitori). È l’epilogo di una polemica che ha visto protagonista la ragazzina che giorni fa ha criticato una foto di Chiara Ferragni in perizoma. Ferragni ha risposto: «Ognuna deve sentirsi libera».