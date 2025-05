Lite con due giovani: è bufera su Zaniolo 

ROMA. Nicolò Zaniolo si scusa, ammette di «aver perso la calma», aggiunge di essere stato «provocato verbalmente» e nega «qualsiasi comportamento aggressivo». Ma la rissa dopo Fiorentina-Roma, semifinale del campionato Primavera, rischia di avere più di qualche ripercussione sull'ex giallorosso. L'ultima scorribanda dell'irrequieto ragazzone di Massa, quasi 26 anni, attualmente alla Fiorentina, ha contorni ancora da chiarire. Toccherà alla Procura Figc, che sull'episodio ha aperto un'inchiesta e entro venerdì sentirà i protagonisti della presunta rissa, per primi i due giovani giallorossi che sarebbero stati aggrediti. Presunta perché Zaniolo ha smentito la versione della Roma, che lo accusa di aver tenuto un «comportamento provocatorio» e poi schiaffeggiato un suo giocatore al termine di un diverbio. «So di aver reagito male e me ne assumo la responsabilità», ha scritto. «Ci tengo però a precisare che i fatti sono ben lontani da quanto ricostruito e che da parte mia non c'è stato alcun comportamento fisicamente aggressivo».

Zaniolo era andato a vedere i Primavera viola affrontare la Roma (sconfitta 2-1), sua ex società, dalla quale si é separato male. Dopo il match é entrato nello spogliatoio giallorosso, «con l'unico intento di stare vicino ai ragazzi in un momento difficile dopo la partita», é la sua versione diffusa su Instagram. Ma qui sarebbe stato «provocato verbalmente» e «sbagliando ho perso la calma». «È un errore che mi pesa, soprattutto perché so di dover essere un esempio per i più giovani. So di aver deluso qualcuno con questo episodio, ma spero che possiate capire che non era mia intenzione mancare di rispetto a nessuno», conclude. Sarà l'inchiesta a dire chi ha acceso la miccia. Resta la storia di un ragazzo baciato dalla sorte, fisico da atleta e colpi da campione. Ma anche perseguitato dalla sfortuna (i gravi infortuni), oltre che da un carattere non facile (sfogato in liti via social con i tifosi) e dall'eccesso di gossip.

