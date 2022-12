Lite (con coltellata) per strada 

Una coltellata all’addome ha rischiato di far finire in tragedia una banale (per quanto violenta) lite per una questione di precedenza tra un’auto e un pedone. Una coltellata che è costata l’arresto per tentato omicidio a Gianluca Ulargiu, operaio quarantanovenne di Iglesias e che ha fatto in finire in sala operatoria il quarantottenne Carlo Lai per una grave ferita che gli sarebbe potuta costare la vita.

Il litigio

Tutto è cominciato poco dopo le 13 ieri nei pressi della stazione di Iglesias. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni che poi hanno dato l’allarme (tutto ovviamente da appurare con le indagini), Carlo Lai stava percorrendo la centralissima via Garibaldi, a due passi dalla stazione dei treni, in un punto in cui Gianluca Ulargiu si stava accingendo ad attraversare la strada piedi. Non è ben chiaro se l’auto abbia frenato all’ultimo momento per permettergli di attraversare ma, pare che quest’ultimo non abbia in ogni caso gradito la velocità di marcia dell’auto sulla cui carrozzeria, quando questa si è fermata, avrebbe sferzato un pugno in segno di disappunto.

L’arma

Un gesto che Carlo Lai non avrebbe gradito. Avrebbe fermato l’auto per dirne quattro a Ulargiu che, pare, conoscesse da tempo. Una discussione che si è fatta subito accesa, anche se non è stato reso noto se i due siano passati dalle parole alle mani. Si sa soltanto che Gianluca Ulargiu aveva con sé un coltello con il quale avrebbe colpito Carlo Lai. Un fendente all’addome che ha fatto crollare a terra il quarantasettenne. L’aggressore si sarebbe poi allontanato e alcune persone che hanno notato la scena hanno dato l’allarme con una chiamata al 118 e poi alle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati praticamente subito sia i carabinieri sia gli agenti del Commissariato che, da quel momento hanno agito congiuntamente. Ulargiu è stato subito rintracciato e accompagnato in Commissariato dove in tanti hanno visto arrivare, nel primissimo pomeriggio, diverse auto sia della Polizia sia dei carabinieri. L’uomo più tardi è stato dichiarato in arresto per tentato omicidio.