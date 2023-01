Lite col machete, patteggia 3 anni 

Era stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio per aver colpito Maurizio Castangia, 28 anni, con un machete, provocandogli una profonda ferita al braccio. Ieri mattina Erik Masala, 26 anni, ha patteggiato tre anni di reclusione davanti al giudice Michele Contini. L’accusa è stata derubricata in lesioni gravissime ed il suo difensore, l’avvocato Riccardo Floris, ha trovato l’accordo sulla pena con il pubblico ministero Giangiacomo Pilia.

L’aggressione

Il grave episodio era avvenuto il 26 giugno dello scorso anno in via Seruci: dopo il ferimento, Masala era scappato ma era stato fermato e arrestato poco dopo dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura. Stando alla ricostruzione degli investigatori della polizia che avevano lavorato assieme ai carabinieri del Nucleo Radiomobile, intervenuti subito dopo il ferimento, Castangia e la fidanzata quella sera stavano attendendo un’amica: il giovane ha notato Masala che conosceva per precedenti screzi. Si sarebbe avvicinato dicendogli: «Quando mi vedi non fare finta di niente. Ricordati di quello che abbiamo in sospeso». A quel punto il 25enne avrebbe risposto: «Stai facendo sul serio? Guarda che io sono più serio di te». Si sarebbe così allontanato per poi tornare con un machete. La fidanzata di Castangia avrebbe provato a calmare Masala, inutilmente. Poi l'aggressore ha sferrato il colpo di machete che ha quasi amputato il braccio dell’avversario, soccorso dal 118 e accompagnato d’urgenza al Brotzu (i medici sono poi riusciti a salvargli l’arto). Infine la fuga di Masala su un’auto, conclusasi dopo poco più di 24 ore in una casa occupata abusivamente in via Seruci. Prima dell’arresto, il giovane aveva minacciato di far saltare in aria il palazzo con la bombola del gas per poi aprire la porta ai poliziotti, convinto dal suo legale. Masala, nell’interrogatorio davanti al Gip Manuela Anzani aveva poi negato di conoscere Castangia.

Il patteggiamento

In queste settimane, l’avvocato Riccardo Floris ha trattato con il pm Pilia per valutare l’eventuale derubricazione della pesante accusa di tentato omicidio in quella più lieve di lesioni, seppure gravissime. Trasportato in codice rosso al Brotzu, il ferito era stato ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita per uno shock emorragico da amputazione sub-totale del braccio sinistro. Grazie all’impegno dei medici era poi stato stabilizzato e gli era stato salvato l’arto. Concordata con la Procura la pena finale dei tre anni di carcere, ieri mattina il giudice Michele Contini ha valutato gli atti depositati e dato il via libera al patteggiamento.