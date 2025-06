Lite all’emiciclo a colpi di spray 

Dalle parole grosse allo spray al peperoncino. È la sequenza in crescendo che ha contraddistinto l’episodio di ieri, avvenuto all’ora di pranzo, e che si è concluso con l’intervento della polizia locale e la minaccia di denunce reciproche. Protagonisti della vicenda, che ha avuto come sfondo l’area delle poste centrali, una 30enne, alla guida di un monopattino, e un uomo di 61 anni, al volante di una Audi. I due percorrevano via Brigata Sassari quando la donna ha cominciato a lamentarsi per la presunta lentezza dell’automobilista che le stava davanti. «Andava a 16 all’ora», riferirà riguardo alla persona in auto, che aveva finito poco prima una commissione ed era diretto a casa, mentre lei doveva raggiungere in ospedale un’amica, che aveva appena partorito. Le versioni su quanto accaduto in seguito divergono in modo sostanziale. Per la 30enne, dopo aver superato la macchina, e una volta essere arrivati all’altezza dell’emiciclo Garibaldi, l’uomo l’avrebbe sfiorata con il muso della macchina. Secondo l’altro, la persona in monopattino avrebbe dato un pugno alla carrozzeria dell’auto. Il risultato è che, a quel punto, entrambi sono scesi dai rispettivi mezzi e la discussione è degenerata. Gli agenti hanno raccolto entrambe le testimonianze. (e. f.)

