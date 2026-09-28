Lite al bar, autista ferito da una coltellata durante una lite 

Accoltellamento domenica sera nel quartiere della Pietraia, ad Alghero. Un autista algherese di 42 anni è rimasto ferito durante una lite scoppiata davanti a un bar di via Don Minzoni, nei pressi della stazione ferroviaria. Secondo una prima ricostruzione, basata anche sul racconto di alcuni testimoni, un uomo sarebbe arrivato in auto davanti al locale e avrebbe subito iniziato a discutere con il 42enne. Il confronto sarebbe rapidamente degenerato in una vera e propria lite, durante la quale è spuntato un coltello. Il tassista è stato raggiunto da un fendente, mentre l’aggressore si è dato alla fuga.

A dare l’allarme sono stati alcuni avventori del bar, che hanno chiamato il 118. I sanitari hanno soccorso il ferito e lo hanno trasferito al vicino pronto soccorso dell’ospedale Civile di Alghero. Le ferite riportate sarebbero superficiali e le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto è intervenuta la polizia che procede con le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, chiarire le ragioni della lite e rintracciare l’uomo che si è allontanato dopo l’accoltellamento. Non è la prima volta che nella zona si verificano episodi di violenza. Nel 2022 un uomo di 54 anni era stato ferito. (c. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA