Lite a sprangate per un parcheggio 

Una lite per un parcheggio conteso ha rischiato di trasformarsi in tragedia ieri pomeriggio a Quartu, in via Monte Acuti, nella zona di Flumini.

La vittima, Antonio Adamo, 73 anni, pensionato, è stato selvaggiamente aggredito e ripetutamente colpito con una lunga spranga di ferro alla testa e in varie parti del corpo dall’uomo con cui stava discutendo. Un fendente gli ha addirittura staccato l’orecchio sinistro. L’anziano è ora in ospedale, al Santissima Trinità di Cagliari, ricoverato in gravi condizioni ma per fortuna non in pericolo di vita. Immediato l’intervento dei carabinieri della stazione temporanea di Flumini di Quartu che hanno chiuso il caso nel giro di poche ore.

Operaio in manette

L’aggressore – l’operaio 63enne Giovanni Spiga – è stato arrestato con la pesante accusa di tentato omicidio, lesioni e porto di oggetti atti ad offendere. Oggi l’indagato sarà interrogato in carcere. Intanto nella serata di ieri, il maggiore Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu, che ha coordinato l’operazione con i militari di Flumini, ha inviato un dettagliato rapporto al magistrato di turno alla Procura di Cagliari.

La lite

L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio di ieri quando tra Adamo e Spiga è nata una discussione per futili motivi, legata al parcheggio delle rispettive auto, degenerata in un furibondo litigio. Durante il diverbio, Giovanni Spiga ha perso il controllo aggredendo il pensionato e colpendolo ripetutamente alla testa e al costato con un “tondino” di ferro lungo quasi due metri, un’arma improvvisata ma decisamente pericolosa.

I soccorsi e le indagini

Antonio Adamo, un uomo anziano, pensionato e sposato, ha subito ferite gravi, tra cui il distacco dell’orecchio sinistro e lesioni al costato.

Immediatamente soccorso dai familiari, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove è stato ricoverato. Nonostante le ferite riportate, fortunatamente ora la sua vita non è in pericolo.

La fuga e l’arresto

Dopo l'aggressione, l’operaio si è dato alla fuga, nascondendosi nella sua abitazione. L’allarme è scattato immediato, con l’arrivo dei carabinieri di Flumini che sono subito riusciti a raccogliere importanti testimonianze: il presunto aggressore è stato così rintracciarlo e arrestato. Non solo, i carabinieri sono pure riusciti a recuperare l’arma dell’aggressione, la lunga spranga di ferro, subito sequestrata come corpo del reato. L’operaio è stato prima accompagnato in caserma dove è stato riconosciuto e dichiarato in arresto. Quindi il trasferimento in una cella del carcere di Uta con l’accusa di tentato omicidio.

RIPRODUZIONE RISERVATA