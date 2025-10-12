VaiOnline
Sassari.
13 ottobre 2025 alle 00:35

Lite a coltellate, i feriti salgono a 4 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dalla rissa, avvenuta due giorni fa in via Rockefeller, emergono altri dettagli sulla dinamica che ha portato all’episodio di violenza e ai tre fratelli feriti con armi da taglio a cui, nella notte tra sabato e domenica, se ne sarebbe forse aggiunta un quarto.

Un ragazzo si è presentato infatti al pronto soccorso con lesioni alla schiena e al costato che sarebbero state causate da un coltello. Suturato e fuori pericolo, su di lui adesso si sono puntate le attenzioni dei carabinieri che stanno cercando di capire se il giovane abbia avuto un qualche ruolo nello scontro di sabato pomeriggio.

Una mischia non casuale tra sei, sette persone arrivate nella strada del quartiere Monserrato, sembrerebbe da un rione periferico, per incontrare il trio di parenti.

A originare il rendez-vous sarebbe stato un problema risalente a qualche tempo fa, che avrebbe ripreso vigore dopo diverse affermazioni pronunciate di recente in un locale da una o più persone, poi presunte protagoniste del tafferuglio.

Al chiarimento però appaiono, insieme agli uomini, anche i coltelli e le mazze, trasformando il giardino di via Rockefeller nel teatro di una lite brutale i cui primi, evidenti risultati vengono dal sangue versato. È quello di un 23enne, colpito al costato, di un 30enne con una lesione inferta all’altezza del braccio, entrambi in codice rosso, e di un 36enne raggiunto da traumi al volto e da una ferita all’avambraccio.

Una scia di chiazze rosse che ha ricoperto per una decina di metri il marciapiede della strade. E adesso i militari sono sulle tracce dei responsabili.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Longevità

Morto a 108 anni l’uomo più anziano della Sardegna

Teulada, addio a Pietrino Culurgioni Discendeva da una famiglia di caprai 
Salvatore Loi
L’omicidio

Palermo, 21enne ucciso in piazza

Paolo Taormina era uscito dal suo pub per sedare una rissa 
La svolta

Gli ostaggi ancora vivi tornano a casa

Oggi Trump in Israele, poi in Egitto per firmare l’accordo. Netanyahu: inizia la guarigione 
Il caso.

Banca dati violata, caccia agli “spioni”

Due inchieste per scoprire chi abbia spulciato il registro digitale dei reati 
Francesco Pinna