Lite a coltellate, i feriti salgono a 4 

Dalla rissa, avvenuta due giorni fa in via Rockefeller, emergono altri dettagli sulla dinamica che ha portato all’episodio di violenza e ai tre fratelli feriti con armi da taglio a cui, nella notte tra sabato e domenica, se ne sarebbe forse aggiunta un quarto.

Un ragazzo si è presentato infatti al pronto soccorso con lesioni alla schiena e al costato che sarebbero state causate da un coltello. Suturato e fuori pericolo, su di lui adesso si sono puntate le attenzioni dei carabinieri che stanno cercando di capire se il giovane abbia avuto un qualche ruolo nello scontro di sabato pomeriggio.

Una mischia non casuale tra sei, sette persone arrivate nella strada del quartiere Monserrato, sembrerebbe da un rione periferico, per incontrare il trio di parenti.

A originare il rendez-vous sarebbe stato un problema risalente a qualche tempo fa, che avrebbe ripreso vigore dopo diverse affermazioni pronunciate di recente in un locale da una o più persone, poi presunte protagoniste del tafferuglio.

Al chiarimento però appaiono, insieme agli uomini, anche i coltelli e le mazze, trasformando il giardino di via Rockefeller nel teatro di una lite brutale i cui primi, evidenti risultati vengono dal sangue versato. È quello di un 23enne, colpito al costato, di un 30enne con una lesione inferta all’altezza del braccio, entrambi in codice rosso, e di un 36enne raggiunto da traumi al volto e da una ferita all’avambraccio.

Una scia di chiazze rosse che ha ricoperto per una decina di metri il marciapiede della strade. E adesso i militari sono sulle tracce dei responsabili.

RIPRODUZIONE RISERVATA