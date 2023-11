L’ItalSinner a Malaga 

Malaga. I campioni in carica del Canada perdono 2-1 con la Finlandia e sono fuori. Cominciamo con un colpo di scena a Malaga le Davis Cup Finals 2023. Senza i big come a Bologna, i canadesi conquistano un solo punto (quello di Raonic contro il 711 del mondo Kaukovakta), mentre Virtanen prima batte Diallo poi con Heliovaara conquista il successo decisivo in doppio contro Pospisil e Galarneau. Oggi Repubblica Ceca-Australia stabilirà la seconda semifinalista, poi domani toccherà agli altri due quarti, compreso Italia-Olanda.

Azzurri carichi

L'Italia arriva alle Finals con grandi ambizioni e con un Jannik Sinner che dopo la finale persa contro Djokovic alle Atp Finals, è carico, motivato, proiettato al futuro. «Sono arrivato con buone sensazioni, ma quel che ho fatto a Torino non importa», ha detto nella conferenza stampa della vigilia a Malaga. Ieri il primo allenamento con la squadra. «Sono felice di essere qui, credo che la nostra sia una bella squadra, una squadra davvero forte. Siamo tra i favoriti. Abbiamo tante opzioni da poter mettere in campo. Vedremo come andrà, noi daremo il 100% comunque», le parole dell'altoatesino, un po’ stanco.

Il resto della squadra è composto da Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e dal doppista Simone Bolelli.

Il programma

Quarti di finale. Ieri: Canada- Finlandia 1-2. Oggi ore 16: Rep. Ceca-Australia. Domani: ore 10 Italia-Olanda. Non prima delle 16 Serbia-Gran Bretagna.

Semifinali . Venerdì ore 16 (Finlandia-Rep. Ceca/Austra- lia). Sabato ore 12 (Italia/Olan- da-Serbia/Gran Bretagna).

Finale . Domenica ore 16.

