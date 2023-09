«L’Italo Stagno è un istituto di qualità» 

«Molte di noi che operano nel plesso da decenni siamo fiere e orgogliose di lavorare inquesta Scuola, che vanta una tradizione pluridecennale, punto di riferimento nel passato e nel presente per l’intero quartiere». Inizia così la lettera dei docenti della “Italo Stagno”, sull’edificio che ospita gli alunni di via Stoccolma, ritenuta agibile in seguito ai lavori di ristrutturazione effettuati durante lo scorso anno scolastico. «Le famiglie del quartiere (e non), con cui si è instaurato nel corso del tempo un rapporto di fiducia e collaborazione», si legge nella missiva, «hanno scelto l’Italo Stagno per la qualità dell’offerta formativa, per gli spazi di apprendimento puliti e accoglienti. Tutte le aule sono dotate di arredi nuovi, di Smart Board funzionanti; inoltre sono presenti: laboratori di i informatica, di musica, di arte, di inglese, una palestra attrezzata, una sala- mensa con cucina in loco e una biblioteca recentemente rinnovata. Infine, è in via di allestimento un nuovo ambiente Digital e 4.0» .

In merito agli arredi accatastati nel cortile, le insegnanti precisano che la situazione «è dovuta all’urgenza di garantire ai bambini e alle bambine di via Stoccolma un immediato avvio dell’anno scolastico in spazi adeguati. Tutto il personale scolastico dell’Italo Stagno, gli alunni e le alunne, augurano a tutti i bambini e alle bambine di vi a Stoccolma un sereno anno scolastico».

