Budapest. L'Italnuoto chiude con nove medaglie – un oro, cinque argenti e due bronzi – la 17ª edizione dei Campionati mondiali di nuoto in vasca corta. Trenta le presenze in finale, 24 i primati personali, di cui un record europeo e uno mondiale giovanile. Cinque invece quelli nazionali. Anche le staffette sono andate alla grande, abbassando per cinque volte altrettanti primati italiani. Insomma, numeri importanti che aprono il nuovo quadriennio di una selezione in gran parte rinnovata, ma capace di confermarsi ad altissimo livello nonostante assenze di peso.

«Abbiamo cercato di avviare e favorire il ricambio generazionale», sottolinea il direttore tecnico Cesare Butini. «A Budapest hanno gareggiato molti debuttanti emergenti e l'insieme ha dato risposte confortanti per un ottimo avvio di quadriennio. Si va da atleti esperti come Razzetti, Quadarella e Mora alla sorprendente Di Pietro. Tra i più giovani da segnalare Curtis, D'Ambrosio, e Busa che hanno supplito le mancanze di tanti campioni, tra cui Paltrinieri, Ceccon e Martinenghi. Siamo stati protagonisti ugualmente e abbiamo dimostrato le potenzialità di un gruppo eterogeneo. Il bilancio è ovviamente positivo».

Butini non dimentica le staffette: «Tutte sono state competitive, a dimostrazione della forza e solidità della base. Ringrazio lo staff tecnico e sanitario e le società che condividono con ampia disponibilità i progetti federali. Abbiamo visto come il mondo abbia accelerato, proponendo degli atleti fenomenali. Noi stiamo rispondendo da squadra, con densità e punte». Ieri, nell’ultima giornata di Budapest, l'argento di Lorenzo Mora nei 200 dorso e il bronzo della staffetta 4x100 misti maschile. Quarto posto per Benedetta Pilato e Simone Cerasuolo nei 50 rana.

