L’italiano Ciccone re degli scalatori 

Tadej Pogacar ha vinto la 20/a e penultima tappa del Tour de France; il grande rivale Jonas Vingegaard, in fuga assieme a lui e altri due corridori, si è aggiudicato la Grand Boucle come nel 2022 e oggi arriverà a Parigi per l’incoronazione finale. Ma anche l’Italia può gioire: l’abruzzese Giulio Ciccone ha primeggiato nella classifica degli scalatori e sfilerà ai Campi Elisi con la maglia a pois, quella più acquistata dagli appassionati francesi, 31 anni dopo Claudio Chiappucci, l’ultimo ciclista a regalare al Belpaese questa soddisfazione. Ieri lo scalatore azzurro ha preso nelle sei salite della tappa i punti che gli servivano e sul Gpm che gli ha dato la certezza matematica di aver conquistato la maglia ha esultato stile calciatore. Intascherà 25mila euro, cifra che vale più di un sesto posto nella classifica finale (23mila euro) e più del doppio di una vittoria di tappa (11mila euro).

Pogacar, nonostante la vittoria finale nel Tour vada a Vingegaard, è sembrato il più felice per aver ritrovato una condizione che negli ultimi giorni gli era venuta meno. Ha vinto senza mai dare un cambio ai compagni di fuga: «Sono finalmente tornato me stesso. Mi sono sentito bene dall’inizio alla fine dopo diversi giorni molto difficili. Sono felice di essere riuscito a esplodere sul traguardo in quel modo».

