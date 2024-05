L’italiana in Algeri debutta al Lirico 

Esotismo, leggerezza e garbo in L’Italiana in Algeri di Rossini che ritorna, dopo 27 anni, al Teatro Lirico di Cagliari. Oggi alle 20.30 (turno A), per la Stagione lirica e di balletto 2024, va in scena il terzo appuntamento con l’opera: L’Italiana in Algeri, dramma giocoso in due atti su libretto di Angelo Anelli e musica di Gioachino Rossini, uno dei capolavori buffi più popolari e amati che ritorna a Cagliari dopo 27 anni.

L’Italiana in Algeri viene replicata: domani alle 19 (turno G); dopodomani alle 17 (turno D); mercoledì 8 alle 20.30 (turno B); giovedì 9 alle 19 (turno F); venerdì 10 alle 20.30 (turno C); sabato 11 alle 17 (turno I); domenica 12 alle 17 (turno E). Il cast vede, quali raffinati ed espressivi protagonisti che si alternano nelle recite: Fabrizio Beggi (3-5-8-10-12)/Alessandro Abis (4-7-9-10-11) (Mustafà), Chiara Notarnicola, nella foto (Elvira), Alessandra Della Croce (Zulma), Alberto Petricca (Haly).