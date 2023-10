L’italiana Carolina Orsi gioca la finale  

Un’italiana a caccia del trionfo nella prima edizione del Fip Platinum Sardegna. Carolina Orsi raggiunge la finale femminile e alle 9.30 di stamattina, in coppia con la spagnola Carla Mesa, se la vedrà sul campo centrale contro le due favorite del torneo: Patricia Llaguno e Lucía Sainz. A seguire l’ultimo atto del tabellone maschile, dove Federico Chingotto e Mike Yanguas (teste di serie numero 1) giocheranno per il titolo con Xisco Gil e Ramiro Moyano. Anche oggi per l’ultimo atto, così come per tutta la durata del torneo, ingresso libero e gratuito al Tennis Club Cagliari: ieri, come per tutta la settimana, sono stati in tanti a gremire gli spalti già dalla mattina.

Le semifinali

L’accesso in finale Orsi-Mesa l’hanno raggiunto ieri in tarda mattinata, al termine di una partita combattuta contro le spagnole Marina Martínez Lobo e Nuria Rodríguez: 6-2 7-5 in un’ora e 38 minuti, con una grande chiusura del secondo set dopo essere state riprese da 4-1 a 5-5. «Spero che per la finale vengano in tanti a fare il tifo, sarà un’emozione bellissima giocarla qui», la gioia di Orsi, già medaglia d’oro ai recenti Giochi Europei. «Abbiamo giocato un torneo bellissimo, dopo Cracovia è il mio risultato più importante. Ci tenevo da morire: non capita così spesso di giocare un torneo del genere in casa, lo dedico alla mia famiglia e al mio staff». Nell’altra semifinale Llaguno-Sainz hanno vinto 6-4 6-4 su Caldera Sánchez-Nogueira, mentre nel maschile Chingotto-Yanguas si sono imposti sempre 6-4 6-4 su Sánchez-Capra e Gil-Moyano hanno dato vita a un tiratissimo 7-6(1) 7-6(5) contro Nieto-Rico.