L’Italia vuole consolidare il primo posto 

Aver ritrovato la gioia nel giocare insieme ha fatto mettere definitivamente alle spalle l'europeo senza gloria. Anche per questo l'Italia di Spalletti è tornata a segnare, fare punti e dopo il pareggio con il Belgio non privo di rimpianti la Nazionale punta a fare bottino pieno domani a Udine contro Israele. Obiettivo consolidare il primo posto nel girone. «Ci teniamo a fare bene la Nations League perché può servire ad avere sulla carta un sorteggio più semplice per il Mondiale che non deve essere un'ossessione ma lo è», le parole di Davide Frattesi dal ritiro di Coverciano. «Non possiamo mancare ancora, è un obiettivo che non possiamo fallire».

Avanti tutta

Più che mai dopo il flop all'ultimo Europeo come ha rimarcato lo stesso centrocampista dell'Inter, punto fermo di questa Nazionale, giocatore più utilizzato da Luciano Spalletti (16 volte in 17 gare) e capocannoniere sotto la sua gestione con 6 reti, l'ultima realizzata proprio a Israele nella partita d'andata vinta per 2-1 a settembre sul neutro di Budapest: «Il ct si è preso le colpe al 99% per quanto accaduto in estate in Germania ma non sono d'accordo, vanno divise a metà, lui poteva essere più leggero ma non è dipeso da lui se in campo sbagliavamo due passaggi di fila, una cosa inconcepibile per un gruppo di giocatori come il nostro. Sono stati 30 giorni in cui è mancata la leggerezza e c'è stata troppa pressione fuori e al nostro interno, e questo ha finito per condizionare il nostro rendimento. Il clima non era gioioso come adesso».

Lo spirito italiano

Si spiega anche così la ripartenza avvenuta a settembre, coincisa con il grande successo ottenuto a Parigi contro la Francia (non accadeva agli azzurri da oltre 70 anni) cui son seguiti quello con Israele e il 2-2 con il Belgio di giovedì a Roma in cui l'espulsione di Pellegrini ha finito per pesare dopo una prima parte di match da applausi per gli azzurri, Frattesi compreso. «Forse le nazionali del passato avevano più qualità o erano più forti, ma questa sta dimostrando uno spirito giusto. E questo ce lo stanno riconoscendo anche all'estero, è lo spirito italiano che ci contraddistingue, riusciamo a restare sempre attaccati alle partite e lo abbiamo dimostrato pure l'altra sera». Frattesi parla da leader, se nell'Inter non ha avuto finora la stessa continuità d'impiego come dimostra il fatto che finora sia partito titolare solo tre volte («Capisco mister Inzaghi, per lui non è facile decidere avendo tante alternative nel mezzo, per questo non ho rotto le scatole a nessuno») in Nazionale il suo apporto si sente eccome. Non a caso Spalletti potrebbe confermarlo anche domani a Udine, per una sfida importante quanto delicata considerando anche le implicazioni extracalcistiche dovute al conflitto in Medioriente: «Non parliamo di questo, personalmente spero che si risolva tutto in modo pacifico. C'è il rischio di giocare in uno stadio semivuoto? Ci siamo già passati all'andata, c'erano duemila persone in un impianto da 7-8 mila. Siamo tutti abbastanza esperti, non credo possa essere un problema. In campo cambia poco. Di sicuro», ha ribadito Frattesi, «è una partita importantissima contro una buona squadra, faremo di tutto per vincerla sperando che Francia e Belgio si annullino a vicenda».

