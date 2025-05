«L’Italia vuole aiutare lo stop alle armi» 

Roma. Tra i leader a cui Donald Trump ha comunicato l’esito della telefonata con Vladimir Putin c’è Giorgia Meloni. E nella nota di Palazzo Chigi sulla call si parla del lavoro «per un immediato avvio dei negoziati» per arrivare «il prima possibile ad un cessate il fuoco e costruire le condizioni per una pace giusta e duratura in Ucraina». Soprattutto si sottolinea che «è stata considerata positivamente la disponibilità del Santo Padre ad ospitare i colloqui presso il Vaticano». «L’Italia è pronta a fare la sua parte per facilitare i contatti e lavorare per la pace», la conclusione della sintesi dei colloqui, in cui non si fa riferimento alla minaccia Ue di nuove sanzioni contro Mosca, di cui ha parlato invece Berlino.

Da Palazzo Chigi si guarda a Roma come possibile crocevia per la pace. Nella Capitale nell’ultimo mese si sono riuniti i leader di mezzo mondo per il funerale di Papa Francesco e per l’insediamento di Leone XIV, occasione in cui la premier è riuscita a mettere al tavolo il vicepresidente degli Usa JD Vance e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Le prossime settimane potrebbero chiarire il peso di questo incontro nell’economia dei negoziati fra Washington e Bruxelles sui dazi. Intanto in queste ore i meloniani ancora celebrano il vertice: le critiche delle opposizioni vengono bollate come strumentali, e nel centrodestra è ormai comune a tutti gli alleati una «idiosincrasia» (per dirla con un big di FI) per Emmanuel Macron.

Ora l’obiettivo è restare in gioco ai tavoli internazionali più caldi. A partire da quello sulla crisi ucraina. Anche perché il 10-11 luglio l’Italia ospiterà la “Ukraine Recovery Conference”. E se si verificassero le condizioni di un cessate il fuoco prolungato e stabile, si potrebbe cercare di dare a quell’evento una dimensione ancor più importante. Prima ancora, il 20 giugno, la Capitale sarà sede di un vertice Piano Mattei-Global Gateway, che Meloni presiederà assieme a von der Leyen, Sullo sfondo ci sono le tensioni con alcuni partner europei, Francia in primis sul format di alcune riunioni. Questi format «sono fluidi», ha notato il portavoce del cancelliere Friedrich Merz, Stefan Kornelius, spiegando la composizione della call tra Trump e gli alleati europei alla vigilia della telefonata con Putin: «Il format è stato auspicato dagli americani e rispecchia il fatto che Giorgia Meloni ha un rapporto molto buono con il presidente Usa e può far valere la sua influenza». Una versione che si può incrociare con la telefonata avuta da Meloni sabato con Trump, all'indomani della foto di Tirana di Macron, Keir Starmer, Merz e Donald Tusk, in collegamento con il presidente americano.

RIPRODUZIONE RISERVATA