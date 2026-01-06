L’Italia vuol tornare sul podio della 3-Tre 

MADONNA DI CAMPIGLIO. Stasera (prima manche alle 18, seconda alle 21) anche a Madonna di Campiglio, come su tutte le Alpi di questi tempi, ci sarà un bel freddo. Ma si sentirà poco: ci penserà il consueto gran numero di tifosi a scaldare l'atmosfera lungo il famoso Canalone Miramonti per lo slalom speciale notturno di coppa del mondo della 3-Tre. E saranno soprattutto i tifosi italiani a farsi sentire: vogliono rivedere un azzurro sul podio dello slalom più prestigioso che vide trionfare a ripetizione Gustav Thoeni, Alberto Tomba e leggende come Marcel Hirscher, Marc Girardellied il grandissimo svedese Ingemar Stenmark. Il nome ha tradizione e sta per tre gare in tre località del Trentino (Bondone, Paganella e Folgaria), una geniale invenzione sportiva del 1950 che ha tra i padri lo scrittore e giornalista Rolly Marchi. Poi l'appuntamento agonistico dal 1957 fu concentrato a Madonna di Campiglio dove oggi si cimenteranno i migliori slalomisti italiani: sono Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Corrado Barbera , Matteo Canins e ovviamente Alex Vinatzer, il più quotato ed il più in forma, più che mai voglioso di tornare alla ribalta sulla pista che gli ha dato la prima grande soddisfazione. Tra i favoriti, i norvegesi con Timon Haugan (leader della classifica di disciplina), Atle Lie Mcgrath ed Henrik Kristoffersen, gli austriaci (Marco Schwarz), gli svizzeri (Loic Meillard) e i francesi (Clement Noel).

