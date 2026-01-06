VaiOnline
Sci.
07 gennaio 2026 alle 00:54

L’Italia vuol tornare sul podio della 3-Tre 

Alex Vinatzer of Italy in action during the first run of the Men's Slalom race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Alta Badia, Italy, 22 December 2025. ANSA/ANDREA SOLERO

MADONNA DI CAMPIGLIO. Stasera (prima manche alle 18, seconda alle 21) anche a Madonna di Campiglio, come su tutte le Alpi di questi tempi, ci sarà un bel freddo. Ma si sentirà poco: ci penserà il consueto gran numero di tifosi a scaldare l'atmosfera lungo il famoso Canalone Miramonti per lo slalom speciale notturno di coppa del mondo della 3-Tre. E saranno soprattutto i tifosi italiani a farsi sentire: vogliono rivedere un azzurro sul podio dello slalom più prestigioso che vide trionfare a ripetizione Gustav Thoeni, Alberto Tomba e leggende come Marcel Hirscher, Marc Girardellied il grandissimo svedese Ingemar Stenmark. Il nome ha tradizione e sta per tre gare in tre località del Trentino (Bondone, Paganella e Folgaria), una geniale invenzione sportiva del 1950 che ha tra i padri lo scrittore e giornalista Rolly Marchi. Poi l'appuntamento agonistico dal 1957 fu concentrato a Madonna di Campiglio dove oggi si cimenteranno i migliori slalomisti italiani: sono Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Corrado Barbera , Matteo Canins e ovviamente Alex Vinatzer, il più quotato ed il più in forma, più che mai voglioso di tornare alla ribalta sulla pista che gli ha dato la prima grande soddisfazione. Tra i favoriti, i norvegesi con Timon Haugan (leader della classifica di disciplina), Atle Lie Mcgrath ed Henrik Kristoffersen, gli austriaci (Marco Schwarz), gli svizzeri (Loic Meillard) e i francesi (Clement Noel).

