La sberla di Bruxelles è stata forte, ha annebbiato il ricordo della prestazione di San Siro e lasciato nella testa, di sicuro in quelle dei tifosi, un bel po’ di confusione. Qual è la nuova Italia? Quella coraggiosa che ha affondato la corazzata Bleus, sottraendole nel girone ben quattro punti su sei, o quella scompaginata e in balia del Belgio, che facendo bottino pieno le ha strappato il pass per i quarti di Nations League? La risposta sta probabilmente nel mezzo, ma l’importante è che ad avere le idee chiare sia Roberto Mancini, che deve approcciare al meglio a marzo le qualificazioni a Euro 2028 in un girone che verrà definito il 6 dicembre prossimo nel sorteggio a Belfast dove l’Italia sarà testa di serie.

Quale identità

Dalle macerie di Zenica la ricostruzione è appena cominciata e «si sapeva che il percorso sarebbe stato lungo», ha ribadito a Bruxelles il ct azzurro, promosso dal commissario della Figc, Giovanni Malagò, che ha fatto lo stesso ragionamento con lo sguardo a lungo termine. Di certo, dopo le felici intuizioni per arginare la Francia, la formazione schierata per la sfida ai belgi non ha convinto. Mancini, un po’ obbligato dalle assenze, ha testato uomini e moduli, specialmente i tanti giovani che ha chiamato a raccolta. Il Belgio, con tanta qualità e altrettanta forza, ha però presto messo a nudo alcune incongruenze nelle sue scelte, lo spessore non eccelso di alcuni azzurri e anche lo stato di affaticamento generale degli azzurri. Tra i due pilastri Donnarumma e Pio Esposito, che con tante parate e un gol (tacendo del rigore sbagliato dall’interista) hanno impedito un tracollo ancor più imbarazzante, ben poco ha funzionato ieri sera ma nel marasma c’è chi non è proprio affogato, vedi Kayode, Koleosho e anche nei pochi minuti disponibili Cisse, e chi invece è andato alla deriva, da Scalvini a Fagioli fino a Pisilli, limitandosi a guardare ai giovani. Anche i veterani, si può dire tutti, hanno annaspato, ma i vari Barella, Tonali, Bastoni, Dimarco restano il tronco principale della Nazionale che in questa Nations League ha fatto molto meglio del previsto, peccato per il finale, e anche di quella che dovrà qualificarsi a Euro 2028.