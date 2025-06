L’Italia Under 21  batte i rumeni grazie a Baldanzi 

ITALIA 1

ROMANIA 0

Italia (4-3-2-1) : Desplanches; Za- notti (41’ st Kayode), Ghilardi, Pi- rola, Ruggeri; Fabbian, Patri, Ndo- ur; Baldanzi ( 41’ st Pisilli ), Kole- osho (18’ st Ambrosino); Gnonto ( 18’ st C asadei). Ct Nunziata.

Romania (4-3-3) : Sava; Strata (16’ st Sirbu), Ignat (1’ st Perianu), M. Ilie, Borza; Corbu (1’ st Popescu), Akdag, Grameni (41’ st Mitrov); Stoica ( 16’ st Burnete), Munteanu, R. Ilie. Ct Rotaru.

Arbitro : Fotias (Gre)

Rete : 26’ pt Baldanzi

Trnava. Carmine Nunziata aveva definito «fondamentali» i 3 punti contro la Romania per l’Italia all'Europeo Under 21 e li ottiene. Risolve Baldanzi, autore della rete decisiva (1-0) anche se non trovare il raddoppio (due legni colpiti) e subire un rigore (fallito dalla Romania) lo tiene in ansia fino alla fine. Qualche sbavatura difensiva nel primo tempo. Bene il centrocampo col rossoblù Prati. «Ho visto diverse cose buone e qualcosa da correggere, ma i ragazzi sono stati bravi», dice il ctecnico. «Dovevamo chiuderla prima, per non soffrire così fino alla fine».

A Trnava (Slovacchia) l'Italia tiene l'iniziativa sin dal via, ma le manca un po' di velocità. Al 26' si accende Baldanzi: sinistro del romanista, leggermente deviato, e l’udinese Sava capitola. Azzurri vicini al 2-0 al 44' (destro di Koleosho sul palo), poi Ndour colpisce Ignat in area: Munteanu si fa fermare il rigore da Desplanches. Nella ripresa brividi (gol di Stoika in offside e palo di Baldanzi) prima del liberatorio triplice fischio.

