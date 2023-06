L’Italia Under 21 a caccia dei quarti  

L’incertezza del girone lascia aperti tutti gli scenari. È un gruppo «equilibrato» formato da «squadre di livello», sottolinea il ct Paolo Nicolato in vista della sfida con la Norvegia (oggi alle 20,45) nella quale l’Italia Under 21 «giocherà le sue carte» per l’accesso ai quarti di finale dell’Europeo, dove sono già arrivate Georgia, Portogallo, Spagna e Ucraina. Per il commissario tecnico «la condizione generale è discreta, siamo felici di quanto fatto finora e speriamo di andare avanti continuando a fare buone prestazioni e migliorando. Ci adatteremo alla Norvegia con un’apposita strategia».

L’avversaria è stata sconfitta solo di misura da Francia e Svizzera, gioca un bel calcio e può ancora sperare di superare il girone. Davanti ha due attaccanti in forza a Sassuolo e Salernitana, Ceide e Botheim, che ben conoscono il calcio italiano. Ogni verdetto è rimandato a questi 90’. L’Italia si qualifica se vince e nell’altro incontro la Svizzera non batte la Francia con un gol di scarto segnando più di due reti (risultato che invece qualificherebbe le due contendenti a discapito degli azzurrini); se pareggia, a condizione che la Svizzera non batta la Francia; e, con altre combinazioni, anche in caso di sconfitta. «Nel girone c’è grande qualità», sottolinea il ct, «era difficile ipotizzare di ritrovarci con due squadre a sei punti e due a zero. È giusto, le formazioni sono tutte di alto livello».

