l’Italia under 20 di trucchetti ritorna sul trono d’europa 

C'è anche il sassarese Stefano Trucchetti sul trono d'Europa con l'Under 20. Dopo 12 anni l'Italia ritorna a vincere la competizione giovanile: 83-66 sulla Lituania nella finale giocata in Grecia. Una partita che gli azzurrini allenati da Rossi hanno preso subito in mano: anche +18 nel secondo quarto prima del tentativo di rimonta dei Lituani che si sono avvicinati a -5, ma poi sono stati nuovamente staccati. L'Italia ha così controllato il match nell'ultimo quarto senza rischiare praticamente nulla.

Il sassarese Trucchetti è stato intelligente a mettersi al servizio della squadra da play vero in una serata dove la mano era gelida (0/6) al tiro e ha capito che non poteva andare in doppia cifra come fatto nella semifinale contro la Serbia (10 punti) e nei quarti contro Israele (12 punti).

Quanto il play della Dinamo sia stato utile alla squadra lo dimostrano i 24’ in campo (nonostante non sia partito in quintetto), i 4 assist e 3 recuperi, ma soprattutto il +21 di plus/minus, il migliore della squadra. Ecco perché il coach Rossi lo ha tenuto tanto sul parquet. Dal punto di vista realizzativo invece partita monumentale di Ferrari che ha segnato 26 punti. Ferrari è stato anche nominato Mvp del torneo.

L'aspetto bizzarro è che Stefano Trucchetti sembra destinato a lasciare la Dinamo, nonostante un anno di contratto, per andare a giocare a Pesaro in A2 dove potrà sicuramente avere più spazio.

Italia : Assui 17, Torresani 13, Marangon 8, Ferrari 26, Osasuyi 9; Trucchetti, Atamah 6, Iannuzzi 4. Ne: Valesin, Airhienbuwa. All.: Rossi.

