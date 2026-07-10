L’Italia travolge il Belgio e vede le Finali di Macao 

Sono sempre più vicine le Finals di Volleyball Nations League per l’Italia. Iere le azzurre di Julio Velasco, dopo l’Ucraina, hanno superato anche il Belgio con un più netto 3-0 (25-20; 25-16; 25-19) alla Kai Tak Arena nella sfida valida per la terza giornata della Pool 8 in svolgimento a Hong Kong. Reduce da un giorno di recupero e allenamento, l’Italia ha imposto il suo gioco mostrando un notevole miglioramento tecnico e fisico rispetto al match d’esordio di mercoledì.

Con questo successo le azzurre balzano a quota 8 vittorie in classifica generale e tengono il passo di Stati Uniti e Brasile, ipotecando la qualificazione alle Finals di Macao. Oggi torneranno in campo alle 10.30 italiane (diretta Dazn e Vbtv) contro il lanciatissimo Canada di Giovanni Guidetti: una vittoria assicura la qualificazione alle finali, in attesa del match di domani con la Cina alle 14.

Alessia Orro titolare

Come con l’Ucraina, Julio Velasco dà fiducia alla regista di Narbolia (un punto per lei a referto) e opta per un sestetto con Alessia Orro-Antropova in diagonale, Sylla e Nervini schiacciatrici, Fahr e Danesi al centro, Fersino libero. L’avvio è vibrante ed equilibrato, c’è spazio per Egonu e Cambi per il consueto doppio cambio: le azzurre chiudono il primo parziale 25-20, poi risolvono agevolmente la pratica negli altri set.

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