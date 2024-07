L’Italia torna sulla terra

Chiusa con soddisfazione la stagione dell’erba, il tennis italiano prosegue con due obiettivi in mente: l’Olimpiade di Parigi e la Coppa Davis.

Verso i Giochi

Con le medaglie olimpiche in palio a inizio agosto al Roland Garros, in questo momento si giocano tornei sulla terra dove i partecipanti ai Giochi possano rifinire la condizione. Ieri sono scesi in campo i primi italiani. Ad Amburgo (Atp 500), Flavio Cobolli ha battuto il tedesco Daniel Altmaier (n. 71) in tre set per 6-4, 6-7, 6-3, mentre Matteo Arnaldi si è arreso allo spagnolo Pedro Martinez (49) per 7-6(4), 6-1. Oggi il derby tra Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. A Gstaad (Svizzera), buon esordio di Fabio Fognini (80 Atp) che ha liquidato il francese Titouan Droguet per 6-4, 6-3. A Bastad (Svezia), Andrea Pellegrino, 6-4, 6-1 dal kazako Timofey Skatov, rientra come Lucky loser con Borges. A Palermo (Wta), esordiscono oggi Trevisan, Bronzetti ed Errani.

Coppa Davis

Intanto si prepara anche l’Italdavis. Sono Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli i convocati del capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri, per la fase a gironi delle Finals 2024, in programma a Casalecchio di Reno (Bologna), dal 10 al 15 settembre 2024. «Il regolamento prevede che le convocazioni siano fatte a un mese e mezzo dall'evento ma è impossibile dar loro un valore concreto, quindi la lista è stata stilata in base alla classifica di oggi», spiega Volandri, chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2023. A Bologna, nel Gruppo A, l'Italia affronterà il Brasile (mercoledì 11), il Belgio (venerdì 13) e i Paesi Bassi (domenica 15).

