L’Italia sportiva dice addio al presidente Agabio 

Un lutto colpisce il mondo dello sport italiano, che perde uno dei suoi dirigenti storici. La ginnastica italiana dice addio a uno dei suoi protagonisti: Riccardo Agabio, ex ginnasta azzurro e dirigente sportivo di spicco, è morto all’età di 89 anni. Originario di Cagliari, Agabio ha dedicato la sua vita allo sport, prima come atleta di alto livello e poi come guida istituzionale ai vertici della ginnastica e del Comitato olimpico nazionale.

La sua carriera agonistica è iniziata con il debutto nella selezione azzurra ai Campionati Mondiali di Roma del 1954. Nell’anno successivo Agabio conquista la medaglia d’oro a squadre ai Giochi del Mediterraneo di Barcellona. Nel 1957 ha preso parte ai Campionati Europei di Parigi, confermando il suo talento e la sua dedizione a una disciplina difficile e affascinante, prima di chiudere la carriera da atleta per intraprendere con successo quella del dirigente sportivo.

Ha ricoperto ruoli di grande prestigio, come quello di presidente della Federazione Ginnastica, guidandola con successo fino alla vicepresidenza del Coni, contribuendo allo sviluppo dello sport italiano.

Lo scorso ottobre, dopo tanti anni, è tornato nella sua città per partecipare in Consiglio regionale al premio speciale alla memoria di Gigi Riva. Nella stessa occasione ad Agabio è stato conferito il prestigioso Premio “Luigi Ramponi".

