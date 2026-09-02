L’Italia soffre ma si prende la semifinale 

Con il brivido e dovendo ribaltare il primo set andato male, ma l’Italia è in semifinale agli Europei di pallavolo femminile. A Brno, in Repubblica Ceca, Alessia Orro e compagne hanno battuto in rimonta la Svezia, imponendosi per 3-1 col punteggio di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23.

Per l’Italia c’è ora il trasferimento a Istanbul, terza sede dopo aver giocato il girone a Göteborg in Svezia: in Turchia, le ragazze di Julio Velasco affronteranno la vincente del quarto di finale tra Polonia e Olanda, che si giocherà oggi proprio a Istanbul. La semifinale è in programma sabato.

Di rimonta

Dopo aver lasciato appena un set alle avversarie (3-0 contro Croazia, Montenegro, Svezia, Slovacchia e agli ottavi Bulgaria, 3-1 alla Francia nell’ultima partita del girone), l’Italia comincia il quarto di finale perdendo. Velasco parte con Orro in regia, Egonu opposto, Sylla e Antropova schiacciatrici, Danesi e Fahr centrali, libero Fersino. Ma, dopo aver ottenuto anche un discreto vantaggio, le Azzurre calano e si arrendono 25-21.

Molto combattuto anche il secondo set, dove Velasco opera qualche cambio. La Svezia (con Isabelle Haak trascinatrice, 43 punti in tutta la partita) parte forte e va avanti prima 3-0 e poi 4-2, l’Italia ribalta e si porta in vantaggio ma si prosegue fra sorpassi e controsorpassi finché Antropova firma il 25-24 e il definitivo 26-24 che riequilibra i conti.

Opera completata

Il terzo set sembra essere quello in cui le Azzurre prendono il largo, con vantaggi più volte superiori ai 4 punti (anche +6 in alcuni casi). Ma la Svezia non si arrende e dal 14-9 rimonta addirittura fino al 21-21, rimettendo in discussione un punteggio che appariva quasi in cassaforte. È però della squadra di Velasco l’ultima parola, con i punti che permettono di chiudere sul 25-21 e portarsi avanti nel computo dei set.

Anche il quarto e ultimo set segue la falsariga del terzo: l’Italia inizialmente scappa via, la Svezia ha un colpo di coda e riesce nell’impresa di capovolgere da 17-12 a 20-21, mettendo di nuovo in discussione tutto. Va anche sopra 20-22, poi le Azzurre ribaltano e tornano avanti. Sul 23-22 gran difesa di Alessia Orro (4 punti per lei) prima che Egonu (27 punti complessivi) trovi l’attacco vincente per dare alle Azzurre il primo match point. È al secondo, con Sylla, che le Azzurre si prendono il quarto set e la qualificazione.

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