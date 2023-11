L’Italia soffre ma sale sul treno di Euro2024 

Dopo una gara sofferta, il risultato - un pareggio senza reti con l’Ucraina - premia l’Italia di Luciano Spalletti, che entra nella fase finale di Euro2024 senza passare dall’inferno degli spareggi, già fatali per i Mondiali in Qatar. Buon primo tempo degli azzurri, che creano diverse palle gol. Occasionissima anche per Barella ( nella foto ): botta dal limite, il portiere si supera e devia. Nella ripresa l’Ucraina pressa di più, mettendo in difficoltà l’Italia. Brividi in pieno recupero per un presunto fallo da rigore di Cristante. Spalletti a fine gara: «Alla fine ci siamo detti anche bravi».

l a pagina 52