l’italia soffre ma piega le dominicane velasco: «è importante vincere soffrendo» 

PARIGI. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Ma nell'esordio olimpico contro la Repubblica Dominicana, sconfitta per tre set a uno (25-19; 24-26; 25-21; 25-18) dalla nazionale italiana di pallavolo femminile ci si aspettava qualcosa in più. «A volte», ha spiegato a fine gara il ct Julio Velasco, «è importante vincere le partite soffrendo un po', in questo modo abbiamo la possibilità di creare anticorpi».

Trascinatrice, come al solito, Paola Egonu, che ha chiuso il match con uno score di 25 punti, mnetre Alessia Orro è stata schierata come palleggiatrice titolare, con qualche momento in cui ha lasciato spazio a Carlotta Cambi. Con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tifoso speciale davanti alla tv nell'ambasciata d'Italia in Francia, ripartito verso Roma proprio dopo aver guardato la partita, per alcuni tratti le azzurre hanno mostrato tutti i numeri che ne fanno uno dei sestetti favoriti per arrivare in fondo al torneo a cinque cerchi. Al tempo stesso, però, hanno sorpreso in senso negativo alcune pause della squadra di Velasco in particolare quella che è costata il secondo set, che, sul 23-19, sembrava già in cassaforte. Poi, però, anche grazie ad alcuni cambi - Velasco aveva scelto per cominciare la partita Orro in palleggio, Egonu sulla sua diagonale, Fahr e Danesi al centro, Sylla e Bosetti le schiacciatrici con De Gennaro libero - nel terzo e quarto set le italiane hanno cambiato marcia, portando a casa, come da pronostico, il successo.

«Non è stata una gara semplice, c’è stata una fase in cui ci hanno messo in difficoltà, ma con grande equilibrio e tanta pazienza siamo riuscite a riprendere in mano la partita uscendo dalle difficoltà», ha ammesso Alessia. «Loro sono toste, qui nessuno ci regalerà nulla, se vogliamo vincere ogni singola partita ce lo dovremo conquistare. Era importante rompere il ghiaccio con una vittoria, sono felice anche per l’ingresso di Gaia e Loveth che hanno contribuito alla causa. Ora continueremo a lavorare per trovare gli equilibri giusti e proseguire il nostro cammino come vogliamo; dobbiamo stare lì concentrate con carattere, forza e pazienza». Giovedì alle 17 la sfida con l'Olanda, sulla carta un osso molto più duro.

