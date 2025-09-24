VaiOnline
Volley.
25 settembre 2025 alle 00:31

L’Italia si vendica: abbatte il Belgio e sfida i polacchi  

Manila. «Adesso viene il bello", annuncia con malcelato ottimismo Fefè De Giorgi dopo la lezione impartita dagli azzurri al Belgio, battuto 3-0. Lo spettacolo espresso in campo dai suoi ragazzi nei quarti di finale dei Mondiali autorizza il ct dell'Italia a essere più che positivo sul fronte della aspettative, anche in vista della sfida di sabato prossimo con la Polonia - la squadra di Nikola Grbic ha superato in tre set la Turchia - che potrebbe spalancare le porte per la finale di Manila. I campioni in carica hanno cancellato dal ricordo la sconfitta subita nel girone da Reggers e compagni infliggendo loro un 25-13, 25-18, 25-18 senza storia, in una prestazione di rara intensità e continuità.

Parola di ct

De Giorgi non ha potuto che apprezzare e nel dopo gara ha comunque sottolineato quello che ha funzionato di più in un quadro completamente positivo. «Una delle chiavi è stata la battuta, abbiamo servito ad altissimo livello. Credo che abbiamo sbagliato solo sette battute ma fatto otto ace, riuscendo a tenerli sempre sotto pressione. Anche muro e difesa hanno funzionato molto bene», ha detto il tecnico. «Volevamo fare una partita diversa rispetto all'ultima col Belgio. Abbiamo fatto qualche cambiamento e i ragazzi sono stati bravissimi, giocando una partita molto intensa. Stiamo crescendo e questo ci dà grande fiducia. Adesso viene il bello», ha concluso.

In crescita

De Giorgi ha scelto la stessa formazione degli ultimi match - diagonale Giannelli-Romanò, Michieletto e Bottolo i martelli, Gargiulo e Russo al centro con Balaso libero -, che ha subito imposto un ritmo forte servendo bene, murando meglio e costringendo gli avversari a un continuo inseguimento. Michieletto (13 punti) interpreta il mood degli azzurri: «Ce la giochiamo con tutta la tranquillità del mondo e col giusto divertimento perché quando ci divertiamo, diventiamo sicuramente più forti di due o tre marce. Siamo strafelici, ce la siamo meritata, abbiamo giocato molto bene» ma possiamo ancora crescere».

