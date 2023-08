L’Italia si ritrova in tempo 

FILIPPINE 83

italia 90

Filippine : Ravena 8, Clarkson 23, Thompson, Perez, Malonzo 7, Fajardo 4, Pogoy 9, Abando 8, Ra- mos 14, Edu 8, Aguilar. All. Reyes.

Italia : Spissu 13, Tonut 13, Melli 10, Fontecchio 18, Ricci 14, Spagnolo ne, Polonara 6, Diouf ne, Severini, Procida ne, Pajola 11, Datome 5. All. Pozzecco.

Arbitri : Rosso (Francia), Zalazar (Arg) e Kozlovskis (Let).

Parziali : 23-20; 39-48; 60-73.

Qualificata come una squadra vera. Una difesa che collabora e sei giocatori in doppia cifra. La tensione abbandona un po' tutti tranne il coach Gianmarco Pozzecco ancora teso, troppo teso, nelle interviste di fine partita. E questo obiettivamente non fa bene all'Italia. Missione compiuta, e non era così scontato battere le Filippine (90-83) in un Mondiale dove la Francia resta fuori e persino Sud Sudan, Capo Verde e Costa d'Avorio sanno vincere. Il girone della seconda fase proporrà ancora la Repubblica Dominicana e ci obbligherà a battere nuovamente la Serbia e la qualificata fra Sud Sudan e Portorico.

L'Italia tornerà in campo fra tre giorni, oggi si conosceranno avversaria e orario della partita. Il riposo ci vuole, perché oltre all'enorme dispendio di energie nervose c'è da recuperare la fatica fisica della gara contro le Filippine, dove coach Pozzecco ha ruotato solo 8 giocatori anziché 10-11 come nelle precedenti partite. Marco Spissu, che ha sfiorato la doppia doppia con 9 assist, è rimasto in campo addirittura 37’ e negli ultimi due era stremato. Melli, sul parquet per 31’, ha chiesto a un certo punto il cambio. «Occorre equilibrio un po' in tutto», ha detto Nik Melli e si riferiva soprattutto all'alternanza un po' schizofrenica tra l'esaltazione dopo il 7/7 nelle amichevoli più il successo sull'Angola e le critiche feroci dopo la sconfitta con i dominicani. Pozzecco, al microfono di Sky, si è lasciato andare a uno sfogo: «Non dite che sono diseducativo, non toccate i miei ragazzi, il mio staff e il mio presidente che mi ha trattato come un figlio. Lo ringrazio e gli dedico la partita. I ragazzi sono stati clamorosi, siamo al Preolimpico e non spiego neppure quanto era complicato questo girone...».

Note incoraggianti

L'Italia ha faticato nel primo quarto anche perché le Filippine che tiravano in genere col 25% da tre hanno iniziato con 6/7. È venuta fuori con la difesa (ottima la staffetta Tonut-Pajola sulla guardia Nba Clarkson) e si è staccata con autorità arrivando anche a +18. L'unica vera pecca è essersi rilassata sul +16 quando mancavano 3’, ma è anche intervenuta la stanchezza. In ogni caso la vittoria non è mai stata in pericolo e le Filippine per passare il turno avrebbero dovuto vincere di 12 punti. Note incoraggianti da Pajola che ha trovato fiducia in attacco, mentre i più costanti sono stati finora Ricci, Tonut, Melli e Spissu. A fiammate Fontecchio, ma sono fiammate importanti. All'appello dei veterani manca solo il capitano Gigi Datome che finora ha tirato da tre con un inusuale 2/15. Scommessa facile: l'olbiese sarà uno dei giocatori decisivi nella seconda fase.

