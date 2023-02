«L’Italia si mobiliti per Sos Enattos» 

«È indispensabile una “mobilitazione nazionale” a favore della candidatura italiana. In parallelo, dobbiamo adoperarci per sostenerla sul piano internazionale, portando solide argomentazioni scientifiche a nostro favore e attuando una campagna di comunicazione mirata».

Nella sua carriera diplomatica è stato a Teheran, New York, Tirana, Kabul e Pechino prima di tornare in Italia dove, dal 12 maggio 2021, ricopre l’incarico di segretario generale del ministero degli Esteri. Sardo di Oristano, è nato a Ghilarza nel 1956, ora si farà carico di rappresentare l’Isola nel Comitato scientifico per la realizzazione dell’Einstein Telescope nel sito di Sos Enattos a Lula, guidato dal premio Nobel Giorgio Parisi, e nel quale l’ambasciatore Ettore Francesco Sequi è stato nominato dalla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

Ambasciatore Sequi, quale sarà il compito del Comitato scientifico?

«Il Comitato tecnico dovrà promuovere l’interesse nazionale rispetto a questo progetto. Il nostro compito è quello di far emergere una soluzione consensuale favorevole all’Italia, facendo valere i meriti e le caratteristiche uniche del sito sardo di Sos Enattos e puntando sulla superiore capacità del nostro Paese di costruire e gestire l’infrastruttura».

Quali saranno le prime mosse del nuovo organismo?

Bisogna spiegare a Bruxelles che la Sardegna e l’Italia sono in grado di ospitare questa importante infrastruttura. Lei ha già visitato il sito di Sos Enattos a Lula?

«Certo, e quanto ho avuto modo di osservare ha rafforzato la mia convinzione di scommettere su questo progetto, che – lo ricordo – ha una dimensione europea, essendo parte importante nella roadmap dello European Strategy Forum on Research Infrastructure».

Da sardo, quanto è importante ottenere il risultato di avere l’ET a Sos Enattos?

«Ospitare Einstein Telescope rappresenterebbe una straordinaria opportunità di sviluppo infrastrutturale, tecnologico ed economico per tutta la Sardegna. A fronte di un costo stimato di 2 miliardi di euro, di cui circa la metà a carico del Paese ospitante per coprire i costi delle infrastrutture necessarie per realizzare il laboratorio, si prevede un volume di affari generato pari a 6 miliardi di euro con 36.000 nuovi posti di lavoro. Ma c’è di più. Il progetto renderebbe ancor più attrattivo l’intero sistema italiano della ricerca, confermando la leadership del nostro Paese nel settore delle onde gravitazionali, dopo i successi del rilevatore “Virgo” collocato a Cascina, in provincia di Pisa, che assieme al laboratorio “LIGO” negli Usa fu protagonista della prima osservazione di questi fenomeni alcuni anni fa».

Quali possono essere i punti di forza o i limiti della candidatura sarda?

«Il sito di Sos Enattos è ideale per ospitare Einstein Telescope. Parliamo di uno dei luoghi più silenziosi della terra. Si estende su un’area geologica solida e stabile, che permette di costruire in sicurezza grandi cavità ipogee a fronte di un’attività sismica pressoché nulla. Inoltre, il preesistente complesso minerario può essere utilizzato come base sotterranea per il progetto. Occorre però migliorare la situazione infrastrutturale locale, anche per i servizi che dovranno assicurare il benessere quotidiano del personale internazionale impiegato nel laboratorio, ad esempio le scuole internazionali per i figli».

Cosa bisogna fare anche in termini infrastrutturali per duellare alla pari con l’altra candidatura del sito tra Belgio e Olanda?

«Rispetto a Sos Enattos, la località proposta dai Paesi Bassi non possiede pari caratteristiche geofisiche e ambientali. Tuttavia, come accennavo poc’anzi, sono importanti anche le infrastrutture di contorno e l’interconnessione del sito. Sotto questo profilo, gli olandesi sono avanti e hanno anche già avviato una massiccia campagna di comunicazione. Quest’ultima è un elemento essenziale a sostegno della candidatura italiana sulla quale dobbiamo subito concentrarci per recuperare terreno. Al tempo stesso, bisogna intensificare i nostri sforzi in termini organizzativi e infrastrutturali, ponendo i presupposti ideali per ospitare Einstein Telescope e tutte le persone che arriveranno in Sardegna per questo progetto».

La sua esperienza internazionale da ambasciatore quanto potrà aiutare il lavoro del Comitato? Quali sono le sue previsioni sul risultato finale, è ottimista?

«Metterò tutta la mia esperienza negoziale e internazionale al servizio della campagna di sostegno alla nostra candidatura, puntando sulle oggettive qualità del sito di Sos Enattos dal punto di vista scientifico e sul deciso impegno dell’Italia, anche sul piano delle risorse a disposizione per la realizzazione dell’infrastruttura. Ho fiducia nei punti di forza del territorio sardo così come nella capacità italiana di fare sistema a sostegno di progetti di ricerca ambiziosi come l’Einstein Telescope. Per questo, voglio essere ottimista».

