L’Italia si inchina al Canada ma è festa 

Neppure 56 punti a 0 potevano rovinare la festa del football americano azzurro a Cagliari. Nella prima amichevole contro una squadra nordamericana (ce n’era stata soltanto una col Messico), l’Italia è stata travolta secondo pronostico dal Canada sul nuovo campo sintetico di Terramaini, impianto riconvertito a questo sport che in Sardegna è iniziato con i Sirbons ed sta proseguendo con i Crusarders (qui vittoriosi già tre volte in campionato). Stavolta c’era anche il pubblico che si è goduto l’atmosfera internazionale, ha cantato l’inno, ha applaudito gli ospiti che, accompagnati da una bella delegazione sulle gradinate, hanno poi dominato sul campo.

Poco male. Il presidente dei Crusaders e delegato federale Fidaf per la Sardegna, Emanuele Garzia, si è goduto il pomeriggio dopo un lavoro che è stato lungo e, nelle ultime settimane, frenetico. Poi tutto è filato liscio e lo spettacolo sportivo (non intellegibile a tutti, ma proprio tutti gli spettatori, va ammesso) è stato di ottima qualità.

Dopo un calcio deviato dal maestrale, i canadesi di Jesse Maddox non hanno più trovato grandi ostacoli contro la difesa azzurra, ma anche l’attacco azzurro è stato spesso intercettato e il quarter back ha dovuto in cassare alcuni sack. Per coach Brian Michitti, che compiva ieri 42 anni, l’opportunità di un confronto di altissimo livello e di vedere all’opera qualche giovane da inserire nel gruppo azzurro. È mancata la marcatura (0-56) ma non la festa.

