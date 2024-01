«L’Italia si impegni per mia figlia» 

Ci sono «tantissimi amici veri, che ci stanno aiutando e che ci stanno facendo commuovere». E poi c’è lo Stato italiano, che «per ora ha sventolato giusto un ventaglio per fare un po’ di vento mentre le condizioni di Ilaria dipendono da quanto sarà capace di battere i pugni sul tavolo»: mancano 8 giorni alla prima udienza del processo e Roberto Salis non è particolarmente ottimista per le sorti di sua figlia Ilaria, rinchiusa dallo scorso 11 febbraio nel carcere di Budapest con l’accusa di aver aggredito due manifestanti durante la commemorazione del Giorno dell’Onore che celebra un battaglione nazista.

La detenzione

Le condizioni della 39enne insegnante di origini sarde sono buone, spiega il padre al telefono con l’Ansa, anche se «continua a condividere la sua cella sporca con le cimici e altre 8 persone», ma almeno si può lavare e cambiare e ha contatti regolari con la sua famiglia. Lunedì 29 gennaio sarà a Budapest per «un’udienza che di per sé non ha alcuna rilevanza, visto che le verrà giusto chiesto se si considera colpevole», mentre Roberto Salis si aspetta ben di più da un incontro che avrà martedì a Roma: «Finalmente verremo accolti da un alto rappresentante del governo e spero ci sia qualche sviluppo. Di certo, mi aspetto un piano operativo e non certo un chiacchiera».

Le accuse

Finora, infatti, è rimasto in generale «sorpreso dai tempi di reazione della politica perché i cittadini detenuti in carceri straniere non possono aspettare 11 mesi per avere una risposta». E in particolare si è detto «molto deluso» dalle parole in Senato del ministro della Giustizia Carlo Nordio che ha spiegato che l’Italia ha perso credibilità sul tema estradizioni dopo il caso di Silvia Baraldini. Nel complesso Salis si definisce «non ancora ottimista, perché non riesco a vedere come ne possano uscire gli attori di questa pagliacciata: Orban non può dire “scusate, ho sbagliato”». Ma ci tiene a sottolineare che «ci sono una serie di persone meravigliose che mi stanno dando una mano in modo spontaneo perché sono indignati per questa storia. Siamo commossi dall'aiuto che stiamo ricevendo da amici, non pensavamo fossero così numerosi».

