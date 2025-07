L’Italia si illude e il Portogallo pareggia all’89° 

PORTOGALLO 1

ITALIA 1

Portogallo (3-5-2) : Morais; Gomes, Costa, F. Pinto; Borges, Norton 31’ st Jacinto), T. Pinto, Nazareth (39’ st Dolores Silva), Marchao (20’ st Amado); Cape- ta (20’ st J. Silva), Diana Silva (39’ st Encarnacao). All. Neto.

Italia (3-4-3) : Giuliani; lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo (31’ st Oliviero), Giugliano (14’ st Greggi), Severini, Boattin (42’ st Bergamaschi); Caruso, Girelli (42’ st Bonansea), Cantore. All. Soncin.

Arbitra : Martincic (Cro)

Reti : nel st 25’ Girelli, 44’ Gomes.

Ginevra. La qualificazione ai quarti sfugge al minuto 89. Il Portogallo raggiunge l’Italia (1-1) e il pareggio complica i piani di Soncin. Per superare il turno agli Europei femminili alle azzurre servirà con perdere venerdì contro la Spagna campione del mondo o, in caso di sconfitta, sperare che le portoghesi non battano il Belgio, per evitare di ricorrere a calcoli più complessi.

La partita

Come all’esordio contro il Belgio, anche la gara contro il Portogallo, reduce dallo 0-5 nel derby iberico, è stato equilibratissimo, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa, il vantaggio azzurro con un bellissimo tiro a giro di Girelli al 25' ha scatenato la reazione delle rivali. Una rete di Diana Silva è annullata per fuorigioco, poi la traversa salva Giuliani che al 44' deve capitolare su una conclusione beffarda di Gomes. C’è spazio per una traversa azzurra prima del triplice fischio.

RIPRODUZIONE RISERVATA