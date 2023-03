L’Italia si gode Sonego 

Jannik Sinner (che nella notte ha affrontato il bulgaro Grigor Dimitrov) resta l’uomo copertina del tennis italiano, anche nel Masters 1000 di Miami, ma non è solo. Sono Lorenzo Sonego e Martina Trevisan, le altre bandierine tricolori ancora nei tabelloni di singolare, le belle sorprese azzurre sul cemento della Florida. Il torinese affronterà oggi l’ostacolo più alto, rappresentata dall’ineffabile statunitense Fances Tiafoe, uno che può vincere (e qualche volta perdere) con chiunque. Comunque vada, restano le due belle vittorie con avversari non banali come Dominic Thiem e Dan Evans.

Le donne

La 29enne fiorentina ha invece raggiunto per la seconda volta in carriera gli ottavi in un “1000”. C’è riuscita battendo sabato notte nei sedicesimi la statunitense Claire Liu (59 Wta) al termine di un’autentica maratona di tre ore e 18 minuti. Alla fine, la numero 24 del mondo si è imposta in rimonta per 4-6, 7-5, 6-4 e troverà adesso sul proprio cammino la testa di serie n. 24, la lettone Jelena Ostapenko (ex numero 5), reduce dal successo sulla quotata brasiliana Beatriz Haddad Maia (13 del tabellone) per 6-2, 4-6, 6-3.

Da rivedere

Non c’è stata fortuna per due azzurri che quest’anno non riescono a esprimersi sui loro migliori livelli. Lorenzo Musetti ha incrociato il talentuoso ceco Jiri Lehecka ma non è mai sembrato in grado di prevalere e ha finito per cedere (doppio 6-4): è la settima sconfitta negli ultimi otto match. Matteo Berrettini ha perso con due tie-break (sempre per due punti) contro McKenzie McDonald, ma con qualche timido segnale di crescita.