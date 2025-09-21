L’Italia si ferma per Gaza 

Dai treni alle scuole, dai porti al trasporto locale, alla sanità. Lo sciopero generale indetto per oggi dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con la popolazione nella Striscia di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla, rischia di fermare l’Italia. Tutti i comparti aderiranno alla mobilitazione che vedrà manifestazioni in almeno 75 città, a cominciare da Roma, Milano e Napoli. «Blocchiamo tutto con la Palestina nel cuore», lo slogan utilizzato dalle sigle Usb per annunciare il programma di eventi.

Per quanto riguarda il settore ferroviario, allo sciopero ha annunciato l’adesione il personale del Gruppo Fs con Trenitalia (fatta eccezione per la Calabria) ma ad incrociare le braccia saranno anche i dipendenti di Italo e Trenord. Lo sciopero, scattato nella mezzanotte, andrà avanti fino alle 23 di oggi, e come annunciato da Fs potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale. Astensione dal lavoro proclamata anche da Cub, Sgb, Adl Varese, Usi-Cit per il trasporto merci su rotaia fino alle 21; per le autostrade, fino alle 22. La mobilitazione nel trasporto pubblico locale e marittimo, sarà sempre di 24 ore ma con varie modalità. Previsti blocchi anche nei porti, a cominciare da quelli di Genova, Trieste, Ancona e Civitavecchia.

Anche i vigili del fuoco hanno annunciato l’adesione con una protesta di quattro ore: dalle 9 alle 13. Nel comparto sanità, previste astensioni dal primo turno della mattina. In sciopero anche il personale docente scolastico e Ata del comparto Istruzione e Ricerca. Nella mobilitazione, indetta dalle sigle Confsai, Cisle e Conalpe, sono interessati gli insegnanti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. Anche le associazioni studentesche hanno annunciato la loro presenza in piazza. Possibili sospensioni di lezioni, laboratori e attività sono previste poi nelle università. Per quanto riguarda le manifestazioni, nella Capitale sono attese ottomila persone. L’appuntamento è alle 11 in piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazione Termini, dove convergeranno in corteo gli studenti della Sapienza. A Milano, il corteo partirà alle 10 da Cadorna mentre a Napoli sono due le manifestazioni previste: un corteo da piazza Garibaldi la mattina e uno dall’ex base Nato di Bagnoli nel pomeriggio. Sit-in ed eventi previsti, inoltre, in decine di città tra cui Torino, Firenze, Ancona, Bari e Palermo. A Bologna, indette varie manifestazioni che hanno spinto la Questura a mettere in campo un piano di sicurezza, con circa duecento agenti e controlli rafforzati.

