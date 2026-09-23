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Europei di volley.
24 settembre 2026 alle 00:46

L’Italia si ferma a due punti dalla Final 4 

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Torino. L’avventura dell’Italia all’EuroVolley si ferma a Torino e ai quarti, alla Final 4 di Milano ci va la Finlandia. Per i ragazzi di De Giorgi è una mazzata enorme, per il PalaVela è una delusione incredibile: dopo una maratona di due ore e mezza vincono i finnici 3-2 al tie-break con parziali 21-25, 28-26, 25-16, 20-25, 15-13.

È subito una bella Italia, Bottolo stappa la gara con il primo punto e gli azzurri si portano sul 3-0. La Finlandia non fa scappare i ragazzi di De Giorgi, Marttila è ispirato e mette la firma su 8 punti. Il PalaVela spinge forte, l’Italia arriva fino al 22-18 e al secondo set point chiude sul 25-21. Ma nel secondo set l’inerzia cambia fin dall’inizio: la Finlandia mette in grande difficoltà la squadra di De Giorgi, il muro italiano è debole e l’attacco funziona a corrente alternata. Così arriva l’1-1, 28-26 finale.

Giannelli e compagni subiscono un contraccolpo psicologico talmente pesante da finire addirittura sul 3-10 nel terzo set. La Finlandia ha addirittura 8 set point, realizza il primo con Porro che sbaglia in ricezione e Tyynisma che scaraventa giù il pesante 25-16. È il momento più critico e delicato dell’Europeo dell’Italia, che però torna in campo più carica e piazza un confortante 5-2. Il PalaVela si riaccende con il punto di Lavia, uno dei più belli della sfida dopo un lungo scambio, e subito dopo con l’ace di Sanguinetti: il 25-20 rimanda al quinto set.

Inizia come il quarto, con il 5-2 azzurro, poi il nuovo crollo: il 9-8 spaventa, il 12-13 fa tremare, il 13-15 è la sentenza. A sfidare la Finlandia sarà la Francia di un altro azzurro, Andrea Giani. Nell’altro match di ieri, la Slovenia ha liquidato (3-1) il Belgio e domani troverà in semifinale la Polonia.

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