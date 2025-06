L’Italia si arrende, passa la Germania 

Impresa solo sfiorata dell'Italia agli Europei Under 21. Gli azzurrini cedono alla Germania ai supplementari dopo aver pareggiato 2-2 la partita al 96' in nove uomini ed aver resistito quasi fino alla fine con la doppia inferiorità grazie soprattutto alle prodezze del portiere Desplanches. A condannare i ragazzi di Nuziata è il gol al minuto 117 dell'overtime di Rohl e l’arbitro lituano Lukjancukas, apparso esageratamente fiscale.

La gara

Si gioca a Dunajska Streda, in Slovacchia. In avvio Nunziata sorprende tutti, giocano Fabbian e Koleosho sulla trequarti, solo panchina per Pisilli, Casadei e l'acciaccato Baldanzi. Davanti al nuovo Ct azzurro Gennaro Gattuso accompagnato da Gianluigi Buffon, capo delegazione della nazionale italiana, inizio forte della Germania. Il primo squillo azzurro lo suona Koleosho: rasoterra che viene controllato dall'estremo difensore tedesco. Dopo l'avvio difficile gli azzurrini tengono e pian piano riprendono campo portando la partita in una situazione equilibrio, sfiorando anche il vantaggio prima con Gnonto e poi con Prati.

La ripresa parte con gli azzurrini sempre più padroni del gioco e costantemente nella metà campo tedesca. L'1-0 dell'Italia è nell'aria e così arriva grazie a Luca Koleosho: lo statunitense naturalizzato italiano, attaccante del Burnley, ha spazio in campo aperto sulla sinistra per puntare Collins e accentrarsi, bellissimo il destro rasoterra che bacia il secondo palo e finisce in rete. Un vantaggio che dura solo dieci minuti grazie al ritorno dei tedeschi che pareggiano con Woltemade capace di vincere il duello fisico con Coppola e schiacciare verso la porta.

Due espulsi

A dieci minuti dal termine Gnonto viene espulso per doppia ammonizione lasciando l'Italia in inferiorità numerica. Subito arriva il gol tedesco di Nelson Weiper che col piatto destro insacca in diagonale. Poco dopo l’Italia resta in nove per l'espulsione apparsa esagerata di Zanotti. Con due giocatori in meno gli azzurrini continuano a crederci e riescono a pareggiare il match al 96' con Ambrosino con una punizione perfetta da 20 metri. Si va ai supplementari e l'Italia tiene quasi fino alla fine ma il gol di Rohl al minuto 117' spezza i sogni degli azzurrini di arrivare ai rigore per provare a passare. Amaro il commento del ct Nunziata: «L'arbitro ha rovinato la partita, resta l'amarezza, ma c’è la consapevolezza che questa squadra avrebbe meritato di andare avanti».

I tedeschi affronteranno in semifinale la Francia che ha battuto 3-2 in rimonta i pari età della Danimarca.

