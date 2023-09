L’Italia sfiderà gli usa  

ITALIA 73

PORTORICO 57

Italia : Spissu 8, Tonut 15, Melli 7, Fontecchio 12, Ricci 15, Spagnolo, Polonara, Diouf ne, Severini 3, Procida 2, Pajola, Datome 11. All. Pozzecco.

Portorico : Conditt 4, Ford, Holland, Howard 11, Ortiz 8, Pineiro 9, Reyes ne, Romero 9, E. Thompson ne, S. Thompson Jr. 3, Toro, Waters 13. All. Colon.

Arbitri : locatelli (Bra), Kozlovskis (Let) e Vulic (Cro).

Parziali : 25-15; 39-36; 51-47.

Sarà Italia-Usa ai quarti del Mondiale nelle Filippine, martedì alle 14.40. Gli azzurri hanno fatto il loro dovere battendo Portorico 73-57 ma gli americani di Banchero si sono fatti superare a sorpresa dalla Lituania dell'ala della Dinamo Bendzius 110-104. Sarà Italia-Usa come un quarto di secolo fa, solo che allora Pozzecco era giocatore, questa volta è il coach di un gruppo che grazie alla chimica di squadra sta raccogliendo più di quello che le consentirebbero talento e fisico. Piccolo aneddoto: nel dopo gara coach Pozzecco ha dedicato la vittoria a Matteo Spagnolo per la morte del nonno materno.

Datome e gli Usa

Gigi Datome aveva appena 11 anni e non lo immaginava che un giorno avrebbe festeggiato le 200 gare con la nazionale maggiore aiutando l'Italia a raggiungere i quarti. L'ala olbiese e capitano azzurro, felice per il traguardo tagliato, ha dichiarato: «Non abbiamo tirato bene ma di squadra l'abbiamo vinta, è un gruppo che si diverte e gioca una bella pallacanestro, per me è la prima volta, ci godiamo la vittoria ma vogliamo continuare a giocarcela. Non scelgo tra Usa e Lituania». Probabilmente l'avversaria peggiore che poteva capitare da un punto di vista atletico, nonché favorita per la vittoria del Mondiale. Eppure la Lituania (che però ha ben altri fisici rispetto agli azzurri) ha saputo domare gli Usa con una gara quasi perfetta iniziata con 9/9 da tre punti.

Rimbalzi e difesa

L'Italia sta dimostrando grande adattabilità tattica. Contro Portorico ha stravinto a rimbalzo dove invece avrebbe dovuto soffrire: fondamentale il 19-5 nei recuperi sotto il tabellone avversario, grazie soprattutto a Melli, giocatore dal QI cestistico che ha pochi eguali. L'Italia è riuscita a dare un primo strappo al match con un break di 15-0 grazie alle entrate di Tonut e alle triple di Spissu, l'unico a far canestro dall'arco. Poi si è aggiunto Datome e dal terzo quarto anche Ricci (il più costante) per dimostrare che le bombe non erano solo sarde. Ha carattere la Nazionale, perché come già accaduto altre volte è andata sotto nel terzo quarto (41-43 al 26') ma l'ha raddrizzata col solito quintetto formato da Pajola e quattro ali. E poi ha difeso e questo le ha consentito di riprendere in mano il match. A proposito: Portorico è stata limitata a soli 57 punti, circa 40 in meno di quelli abituali. La Serbia è stata fermata a quota 76 quando era abituata ad andare oltre i 100 punti. Proprio la difesa può essere l'arma fondamentale per provare a ribaltare il pronostico contro gli Usa.

