L’Italia sfida Cipro e tifa gli spagnoli per il primo posto 

L’ultimo ostacolo della fase a gironi è sulla carta il più semplice, ma l’Italia non vuole cali di concentrazione. Oggi pomeriggio (17.15) il sassarese Marco Spissu e gli azzurri tornano in campo a Limassol per affrontare i padroni di casa di Cipro, sinora sempre battuti con scarti intorno ai 30 punti. Per Pozzecco sarà l’occasione giusta per gestire le energie: probabili rotazioni più ampie, riposo per i titolari maggiormente utilizzati finora, da Fontecchio a Melli, e minuti extra per chi ha trovato meno spazio, come Procida, Akele e forse anche Gallinari, impiegato con parsimonia nelle prime quattro partite.

Le combinazioni

La vera partita, più che sul parquet, si gioca in classifica. L’Italia è prima a nel gruppo C con 7 punti, ma alla pari con la Grecia che ha però vinto lo scontro diretto. Il primo posto sarà possibile solo battendo Cipro e sperando che alle 20.30 la Spagna superi proprio gli ellenici. In quel caso, agli ottavi gli azzurri incrocerebbero la quarta del gruppo D, che oggi è la Slovenia di Doncic. Se invece l’Italia restasse seconda, l’incrocio sarebbe con la Francia, candidata al titolo e imbottita di stelle Nba. La situazione nel girone D è però fluida, con Israele sorprendentemente al comando davanti a Francia e Slovenia: i risultati di oggi potrebbero però ribaltare il quadro.

Le condizioni di Niang

Dopo l’apprensione di martedì, arriva un sospiro di sollievo per lo staff azzurro: gli esami a cui è stato sottoposto Saliou Niang hanno escluso lesioni gravi alla caviglia. Il ventunenne della Virtus Bologna resterà comunque oggi, saltando la sfida con Cipro.

Azzurre al Quirinale

Intanto, il prossimo 15 settembre, le azzurre, bronzo agli Europei femminili in Grecia, con il ct Capobianco e tutto lo staff, saranno ricevute dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. Della delegazione, guidata dal presidente della Federbasket, Giovanni Petrucci (e con il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio) farà parte anche la Nazionale Under 20 maschile, oro agli Europei di Creta.



