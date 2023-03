L’Italia senza Capuozzo contro il Galles ferito 

ROMA. Dopo il momento degli elogi, peraltro meritati (a parte i primi 40' di Twickenham), per l'Italia del rugby è arrivato il momento di andare sul concreto. Alle 15.15 all'Olimpico, dove si va verso le oltre 60mila presenze, arriva il Galles finora cenerentola di questo Sei Nazioni (0 punti contro 1 degli azzurri) visto che il lavoro del ct Warren Gatland, “guru” neozelandese tornato sulla panchina biancorossa a furor di popolo, per ora non ha dato i risultati sperati. Così anche il Galles, come l'Italia che in questo match parte forse favorita è ancora alla ricerca della prima vittoria: sarà anche una sfida per evitare il cucchiaio di legno, “trofeo” per l'ultimo posto. L'Italia lamenta la pesantissima assenza di un giocatore di valore come Ange Capuozzo ma è chiamata a concretizzare in termini di successo il bel gioco esibito fin qui, e che magari avrebbe meritato maggior fortuna nei match casalinghi contro Francia e Irlanda. Diretta tv dalle 14.30 su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8.

RIPRODUZIONE RISERVATA