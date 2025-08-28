L’Italia se le prende tutte 

La copertina se la prende Flavio Cobolli, perché vince una partita interminabile, bellissima e incerta fino alla fine contro l’americano Brooksby in cinque set e troverà ora Lorenzo Musetti, che ha superato l’intramontabile Goffin in tre agili set. Anche Jannik Sinner vola al terzo turno degli Us Open: in due ore e un minuto, il tennista italiano ha battuto in tre set 6-3 6-2 6-2 l'australiano Alexei Popyrin e ora si appresta ad affrontare Denis Shapovalov.

«Sono contento di aver risolto queste due partite in maniera comoda. Oggi nessuno dei due ha servito bene ma io ho risposto bene. Devo migliorare il servizio», ha detto Sinner facendo autocritica al termine dell'incontro. Il numero 1 al mondo si è detto comunque «contento. Mi sento abbastanza a mio agio», ha aggiunto ringraziando il pubblico per il sostegno. A chi gli chiedeva se conoscesse ristoranti italiani buoni a New York e quali frequentava, Sinner ha risposto: «Conosco ristoranti italiani molto buoni, tre o quattro che alterno».

Con la sua vittoria il campione azzurro risponde a Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking mondiale. Lo spagnolo ha travolto Mattia Bellucci in un'ora e 36 minuti (6-1, 6-0, 6-3) e ora sfiderà un altro azzurro, Luciano Darderi. La sua vittoria decisa è in netto contrasto con l'uscita al secondo turno dello scorso anno e aumenta la pressione su Sinner: il tennista italiano è numero 1 nella classifica mondiale, ma Alcaraz non ha nascosto di volergli strappare lo scettro. «Ho pensato allo scorso anno quando sono sceso in campo. Ero nervoso», ha raccontato Alcaraz al termine della partita. Lo spagnolo si è poi detto soddisfatto della sua performance. «Sto giocando un tennis fantastico, ho ancora degli alti e bassi ma sento di poter dare il massimo in ogni partita. Non avevo mai avuto un rendimento così costante prima d'ora», ha messo in evidenza in quello che appare un messaggio rivolto chiaramente a Sinner, «penso di aver giocato un match molto solido - ha aggiunto lo spagnolo – mi ero prefissato degli obiettivi e sono riuscito a rispettarli, anche se sento di poter migliorare ancora: in generale, sono molto soddisfatto della mia prestazione, pur riconoscendo che Bellucci non ha giocato il suo miglior tennis».

Azzurri

Avanza al terzo turno anche Lorenzo Musetti. Il tennista toscano, testa di serie numero 10, ha battuto in tre set David Goffin, ottenendo la sua 28ª vittoria stagionale. Il carrarino si è imposto sul belga con il punteggio di 6-4 6-0 6-2. «Mi sento bene. Sono contento della prova, il primo set è stato un po' di rodaggio poi ho avuto una grandissima reazione alla fine del primo set, dove gli ho strappato il servizio sul 5-4. E poi da lì in avanti ho cambiato l'inerzia del gioco, sono stato più aggressivo, soprattutto con il dritto», ha detto nella conferenza stampa seguita alla partita. Mentre avanza anche Jasmine Paolini su due fronti. L'azzurra ha sconfitto in due set la giovane statunitense Iva Jovic (6-3, 6-3) con un match equilibrato, quindi ha vinto anche in doppio con Sara Errani sulla coppia franco-tedesc Boisson-Maria.

