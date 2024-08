L’Italia scopre le semifinali 

PARIGI. Un pezzettino di storia, l'Italvolley femminile, l'ha già scritta battendo la Serbia 3-0 e volando in una semifinale olimpica, la prima della sua storia dopo quattro tentativi falliti nelle ultime cinque edizioni. Perché si possono vincere Mondiali, Europei e Nations League, ma cadere sistematicamente ai quarti di finale dei Giochi. Però, ora, il tabù è stato spezzato e ad aspettare Egonu e compagne ci sarà la Turchia, reduce dal successo al quinto set contro la Cina.

Il demiurgo

Prosegue, così, il sogno di una medaglia olimpica mai conquistata dalla nazionale femminile e anche per questo è stato preso come ct, Julio Velasco, demiurgo della “Generazione di Fenomeni”, ma come le ragazze che guida, anche lui è caccia del metallo a cinque cerchi più prezioso che gli è sempre sfuggito (fu argento ad Atlanta '96). E la musica, rispetto a Tokyo 2020, è totalmente diversa, perché se tre anni fa le azzurre uscirono ai quarti perdendo 3-0 sempre contro la Serbia, questa volta hanno restituito il favore con una prestazione maiuscola, confermando il percorso netto del pool C (un solo set perso, contro le dominicane).

La partita

Alla South Paris Arena, però, l'inizio di Alessia Orro (un punto ieri) e le azzurre è contratto perché la partita non permette seconde chance e l'Italia fatica in tutti i fondamentali, la Serbia ne approfitta portandosi avanti di 4, ma sul 15-19 parte la rimonta azzurra grazie a tre turni di servizio (tra cui un ace) di Gaia De Giovanni, mentre il finale è punto a punto con Velasco che inserisce Antropova per Egonu (fin lì 6 punti) e l'opposto di Scandicci lo ripaga con i punti del sorpasso. Più sciolta l'Italia nel secondo set e terzo set che chiude con un doppio 25-20, rischiando praticamente nulla. La Serbia si sfalda nel binomio muro-difesa e anche al servizio cala drasticamente (quattro ace nel primo set, uno nel secondo). Prova ad aggrappasi a Boskovic quando può, ma le ragazze di Velasco gestiscono trovando anche il giusto equilibrio nel turnover Egonu-Antropova.

Di nuovo Santarelli

Alla fine la festa è tutta italiana e adesso l'appuntamento è per domani alle 20 contro la Turchia di Daniele Santarelli (marito del libero Monica De Gennaro), la stessa nazionale già battuta nell'ultima gara del girone per 3-0. Ma la semifinale è tutt'altra storia. Lo sa bene Velasco, un po' meno le azzurre, ma intanto il sogno medaglia prosegue e la prova di forza con la Serbia lascia ben sperare.

