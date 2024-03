L’Italia “scende” a Madrid 

Atletico Madrid 5

Inter 3

(dopo i calci di rigore, 2-1 al 120’)

Atletico Madrid (3-5-2) : Oblak; Witsel, Savic, Hermoso; Molina (34' st Barrios), Lloren- te (9' pts Azpilicueta), Koke, De Paul (26' st Correa), Lino (26' st Riquelme); Morata (34' st Depay), Griezmann (1' sts Saul). In panchina Moldovan, Antonio Gomis, Gabriel, Vermeeren, Reinildo. All. Simeone.

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni (28' st Acerbi); Dumfries (28' st Darmian), Barella (39' st Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan (6' sts Klaassen), Dimarco (39' st Bisseck); Thuram (12' pts Sanchez), Lautaro. In panchina Di Gennaro, Audero, Buchanan, Asllani, Sarr, Stankovic. All. S. Inzaghi

Arbitro : Marciniak (Pol).

Reti : nel pt 33' Dimarco, 35' Griezmann; nel st 42' Depay.

Sequenza rigori : Calhanoglu (gol), Depay (gol), Sanchez (parato), Saul (parato), Klaassen (parato), Riquelme (gol), Acerbi (gol), Correa (gol), Lautaro (fuori).

Madrid. Le parate di Oblak ai rigori spediscono l'Atletico Madrid ai quarti di finale di Champions League, mandando ko l'Inter e spezzando il sogno nerazzurro di rifarsi della finale persa lo scorso anno. I nerazzurri di Simone Inzaghi si fanno rimontare dopo l'1-0 dell'andata nonostante il vantaggio segnato da Dimarco: i gol di Griezmann e Depay mandano la gara ai supplementari, prima degli errori decisivi dal dischetto di Sanchez, Klaassen e Lautaro che aprono la strada ai colchoneros per i quarti. Una delusione per l'Inter, lanciata da una stagione dominante, ma anche per tutto il calcio italiano, che resta senza squadre tra le migliori otto della Champions.

La partita

L'Atletico parte subito in attacco, sulla spinta dei 70mila del Civitas Metropolitano al record di spettatori. Sommer subito protagonista ma dopo mezz’ora di predominio spagnolo, nell'unica volta in cui i nerazzurri riescono a giocare la palla senza errori arriva il vantaggio: Bastoni innesca Barella sulla sinistra, delizioso tocco di esterno per Dimarco che batte Oblak trovando il primo gol in carriera in Champions. La reazione dell'Atletico è immediata: due minuti e Pavard svirgola un lancio di Koke, aggiustando la palla per Griezmann che da due passi impatta. La ripresa si apre con ancora l'Atletico pericoloso, il copione è sempre simile ma l’Inter in contropiede ha due grandi occasioni: prima Thuram (che tira alto), poi Barella (parato), a tu per tu con Oblak non irescono a segnare. Simeone si gioca il tutto per tutto lanciando nella mischia Correa e Depay, e proprio quest'ultimo cambia tutto: prima colpisce il palo, poi trova il gol del vantaggio, sfruttando una indecisione di De Vrij. Riquelme all'ultimo istante grazie l’Inter. Ai supplementari l'inerzia è tutta spagnola e serve un altro miracolo di Sommer, che para anche uno dei quattro rigori calciati dagli spagnoli nell’inevitabile “lotteria”. Ma gli errori di Sanchez, Klaassen e Lautaro Martinez condannano l’Inter e cancellano l’Italia dalla Champions.

