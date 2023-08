L’Italia scala l’Acropolis 

ITALIA 74

GRECIA 70

Italia : Spissu 11, Tonut 5, Melli 13, Fontecchio 17, Ricci 5, Spagnolo 6, Caruso ne, Polonara, Diouf 2, Severini 6, Procida 4, Woldetensae ne, Pajola 5, Datome ne. All. Pozzecco.

Grecia : Walkup 8, Rogkavopoulos 12, Lountzis 6, Larentzakis, Moraitis 3, Bochoridis, Papagiannis 10, Papanikolau 8, papapetrou 5, Tsalmpoyris 3, Toliopylos ne, Antetokounmpo 3, Mitoglou 8, Chatzidakis 4. All. Itoudis.

Parziali : 19-16; 35-31; 67-46.

Quarta vittoria in quattro amichevoli e gli azzurri di Pozzecco dopo la Trentino Cup conquistano anche il Torneo dell'Acropolis sconfiggendo i padroni di casa della Grecia per 74-70. Non inganni il finale perché per molti versi è stata una partita meno complessa rispetto a quella contro la Serbia, perché ha visto nella parte centrale una prevalenza netta dell'Italia. Nel finale i Greci sono stati aiutati da un arbitraggio sfacciatamente casalingo (triplo dei liberi e un paio di antisportivi ignorati) arrivando sino al -2 ma con soli due secondi e mezzo da giocare. Il killer è stato il sassarese Marco Spissu. Ora gli azzurri rientrano in Italia e domenica si svolgerà il Dathome Day che saluterà con l'amichevole contro il Portorico l'ultima gara in Italia dell'olbiese Gigi Datome.

Cronaca

Solito quintetto per coach Pozzecco con Spissu in play, Tonut, Fontecchio, Polonara e Melli. Gara abbastanza in controllo, ma lo 0/7 da tre impedisce agli azzurri di scappare e così i greci impattano sul 16-15 prima che l'Italia si sblocchi dall'arco dei 6,75 con Severini. Con Spagnolo in regia e Fontecchio e Melli a dominare in attacco la formazione del Poz arriva anche a +10 prima di concedersi un paio di distrazioni nel finale che ammorbidiscono il vantaggio: solo +4 al riposo.

La schiacciata di Fontecchio al 24' suggella il nuovo +10 e Severini con una buona prestazione balistica strappa il pass per i Mondiali ai danni di Caruso. L'Italia si tiene costantemente avanti in doppia cifra, ma negli ultimi 5 minuti gli azzurri calano e l'orgogliosa Grecia piazza una piccola rimonta a sorpresa, favorita pure da un arbitraggio sfacciatamente casalingo (i greci hanno battuto il triplo dei liberi): 67-63 al 38' con due liberi di Mitoglou. Ci pensa Spissu con una tripla prima e con due liberi nell'ultima azione a gelare i padroni di casa.

