L’Italia sbatte sul Belgio 

L’Italia perde la sua prima partita ai Mondiali di pallavolo a Manila nelle Filippine (2-3 col Belgio) ed è un passo falso che può costare caro. Il successo contro l’Algeria di domenica scorsa, pur per 3-0, non aveva del tutto convinto nemmeno gli azzurri, che all’alzarsi dell’asticella hanno affrontato il match nella maniera sbagliata.

Sotto di due set, la rimonta è riuscita ma solo a metà (25-23; 25-20; 22-25; 21-25), perché al tie break la palla decisiva l’hanno messa a terra i belgi (15-13), ora primi nel girone. L’Italia dovrà battere l’Ucraina, giovedì, per qualificarsi come seconda, dato che il Belgio non dovrebbe avere difficoltà con l’Algeria. Il ct De Giorgi ha scelto la stessa formazione del match d’esordio contro i nordafricani schierando la diagonale Giannelli-Romanò, Michieletto e Bottolo i martelli, Anzani e Russo al centro con Balaso libero. Dall’altra parte della rete la squadra guidata dall’italiano Emanuele Zanini ha messo subito in mostra le sue doti, spinta dalla potenza del 22enne Ferre Reggers, sfruttando inoltre le tante sbavature del gioco degli azzurri che hanno perso il primo set per soli due punti, regalandone uno con un’invasione a muro.

I belgi hanno premuto sull’acceleratore anche nel secondo set e dopo tre palle per il 2-0 annullate dall’Italia sono riusciti a vincere 25-20. La reazione azzurra è arrivata nel terzo parziale, chiuso sul 25-22 grazie al contributo degli uomini subentrati dalla panchina. La quarta frazione è stata molto equilibrata, ma nei momenti decisivi l’Italia ha ritrovato se stessa guadagnandosi il diritto al tie-break. In una lotta di nervi, punto a punto, si è arrivati al 13 pari, poi Reggers è salito in cattedra realizzando gli ultimi decisivi punti, 31 in totale per lui. Bottolo (17 punti) e Michieletto (16) sono stati i migliori marcatori dell’Italia, mentre il Belgio ha avuto abbondante sostegno anche da Deroo (17) e Rotty (16).

«Peccato, ci abbiamo provato e li abbiamo ripresi sul due pari poi però il tie break è sempre un lancio alla monetina, probabilmente loro hanno voluto la vittoria più di noi», ha commentato Gargiulo, «non so cosa ci sia successo nei primi due set, non abbiamo espresso la nostra migliore pallavolo. Ora dobbiamo pensare alla partita con l’Ucraina che a questo punto diventa determinante». La classifica del girone vede il Belgio avanti a tutti con cinque punti, l’Italia seconda a quattro, l’Ucraina terza a tre e l’Algeria ultima a quota 0. Gli azzurri, se chiuderanno al secondo posto, troveranno agli ottavi la prima del gruppo che comprende Francia, Argentina, Finlandia e Corea del Sud. Al momento i sudamericani sono primi con 5 punti e giovedì affronteranno i transalpini (4), mentre la Finlandia (3) se la vedrà con i coreani.

