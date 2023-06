L’Italia saluta Berlusconi e la Seconda Repubblica 

Addio a Silvio Berlusconi, il quattro volte presidente del Consiglio, fondatore di Fininvest e Mediaset, ex presidente del Milan e ideatore di Forza Italia, muore dopo l'improvviso aggravarsi delle sue condizoni di salute che lo avevano costretto ad un nuovo ricovero all'ospedale San Raffarele. Aveva 86 anni e da tempo combatteva contro una leucemia mielomonocitica cronica, ultima di una lunga serie di malattie a cui non aveva alcuna intenzione di arrendersi, ma che gli è stata fatale. Per lui i funerali di Stato domani nel Duomo della sua Milano, l'omaggio di molti leader del Mondo e la politica italiana che si ferma.

La malattia

Dall'ospedale era stato dimesso lo scorso 19 maggio, dopo 45 giorni serviti a curare la polmonite e i problemi renali e portare avanti le cure per la leucemia. Era rientrato il 9 giugno ma niente faceva pensare al tracollo che invece si è verificato ieri mattina. Aveva lavorato fino all'ultimo alla riorganizzazione del partito in vista delle prossime elezioni europee e ne aveva parlato anche nel video inviato alla convention di Forza Italia di maggio. Quando la situazione è precipitata è stata chiamata d'urgenza la famiglia. Marta Fascina era con lui, mentre sono accorsi in ospedale il fratello Paolo e i figli Marina, Pier Silvio, Barbara ed Eleonora. Luigi invece era fuori Milano. L'ex premier è deceduto intorno alle 9:30. Fra i primi ad arrivare al San Raffaele il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ed Angelino Alfano ex delfino in Fi, ora presidente del gruppo San Donato. «Caro Presidente. Le chiedo scusa ma non trovo le parole» ha scritto su Twitter, affranto, Alberto Zangrillo, il primario del San Raffaele, medico personale dell'ex premier, che lo stava curando insieme all'ematologo Fabio Ciceri.

Cordoglio internazionale

La notizia della morte ha fatto il giro del mondo e attestati di stima sono arrivati da amici e alleati ma anche dagli avversari, a partire dal suo storico rivale Romano Prodi che ha riconosciuto la sua «grande influenza» per il Paese, da Elly Schlein al leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte. «Per tanti anni è stato come un fratello» ha detto un commosso Umberto Bossi, parole simili a quelle del presidente del Senato Ignazio La Russa. «Ed ora senza di lui», ha ammesso il leghista Matteo Salvini, «sarà più difficile, metteva tutti d'accordo». E poi Gianfranco Fini: «Nell'ora della sua dolorosa scomparsa desidero rendergli omaggio ricordandone la grande umanità. Nel febbraio 2008 quando, a pochi giorni di distanza, tutti e due perdemmo nostra madre, Silvio fu davvero un amico che mi fu di conforto».

Anche Vladimir Putin, colpito da una «perdita irreparabile», ha voluto ricordare «il vero amico»; mentre la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen ha riconosciuto la sua capacita di «plasmare il suo amato Paese».

Il Papa e Mattarella

Tra i messaggi anche quello di Papa Francesco che ha sottolineato la sua «tempra energica». «Berlusconi è stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi», ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che domani sarà a Milano per i funerali di Stato, celebrati dall'arcivescovo Mario Delpini, in un giorno di lutto nazionale. Funerali di Stato come quelli che Silvio Berlusconi volle per Mike Bongiorno nel 2009. «La sua leadership - ha aggiunto il Capo dello Stato - ha contribuito a plasmare una nuova geografia della politica italiana, è stato una persona dotata di grande umanità e un imprenditore di successo, un innovatore nel suo campo».

La premier

Commosso anche il ricordo di Giorgia Meloni: «Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente - ha detto la premier -. Un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni. Averlo, potersi confrontare con lui, era un elemento che ti tranquillizzava in tante cose. Lui c'era passato prima e aveva fatto bene. Sono molto fiera anche del fatto che ultimamente, soprattutto, mi chiamava e mi diceva “stai lavorando bene”».

Niente camera ardente

Inizialmente si era parlato di una camera ardente a Mediaset, ma è stato deciso diversamente, «per motivi di sicurezza» hanno spiegato dall'azienda. La salma di Silvio Berlusconi è stata portata a Villa San Martino di Arcore, dove poi sono arrivati i figli e i parenti. E anche nelle prossime ore l'accesso sarà riservato ai familiari più stretti, mentre sulla torre di Mediaset a Cologno Monzese si alternano le scritte “Grazie Silvio” e “Ciao papà” e i tifosi di Milan e Monza hanno portato striscioni per il presidente al San Raffaele e ad Arcore. Ora è il momento dell'addio. Della successione si parlerà poi. «Abbiamo il dovere, come Forza Italia - ha assicurato il coordinatore Antonio Tajani -, di andare avanti, seppur feriti».

